"Адреналин зашкаливал": голодный медведь забрался в пекарню и съел 60 кексов (видео)

Медведь достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля, но животное постоянно возвращалось.

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В штате Коннектикут в США большой бурый медведь проник в гараж при пекарне и съел 60 кексов, находившихся внутри помещения. Об этом пишет New York Post.

Морин Уильямс, которая работает на предприятии заметила хищника, когда она загружала упаковки с кондитерскими изделиями в фургон для доставки. Вероятно, аромат выпечки привлек косолапого.

"Это было немного шокирующе. После этого у меня адреналин точно зашкаливал. Он издал какой-то фыркающий звук, а затем приблизился ко мне. Медведь был слишком близко, поэтому я решила убежать", — рассказала американка.

Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля Фото: New York Post

По словам женщины, она три раза кричала на медведя, однако каждый раз животное возвращалось, прежде чем она успела закрыть дверь гаража.

На видео, предоставленном телеканалом WTNH, можно увидеть, как медведь берет коробку с кексами из фургона, затем заходит на задний двор и съедает все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля. Наконец, хищник отступил. Позднее на место происшествия прибыли полицейские, чтобы осмотреть местность и убедиться, что медведь вернулся в лес.

"За последние три года работы на этом месте было много случаев, когда мы выходили на улицу и нам приходилось буквально бежать обратно, потому что в мусорном баке был медведь, и мы всегда шутили, что он придет сюда. Но это была просто шутка. До вчерашнего дня", — рассказала в четверг в интервью CT Insider владелица магазина Мириам Стивенс.

Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Также сообщалось, что потерявшийся попугай вернулся домой благодаря тому, что начал говорить с людьми на вечеринке. Она начала выкрикивать слова и фразы, после чего ее заметили и отнесли в дом.