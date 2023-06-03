Отпуск мечты в Мексике за $3000 испортила крыса, заползшая на кровать в отеле (фото, видео)

Туристка из Британии рассказала, что на вторую ночь в отеле почувствовала, что по ней что-то ползает, но она и представить не могла, что это крыса.

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Туристка из Великобритании Ди Девайн рассчитывала провести отпуск мечты в Мексике, однако в отельном номере ей пришлось столкнуться лицом к лицу с крысой, которая забралась на кровать. Об этом сообщает The Mirror.

По словам женщины, она испытала чувство отвращения, когда обнаружила грызуна в своем номере, более того, крыса наследила на ее постели.

56-летняя жительница города Уитвелл (графство Дербишир) в начале мая решила провести отпуск в мексиканском курорте Плайа-дель-Кармен.

За восемь дней она заплатила 2700 фунтов стерлингов (3100 евро).

Крыса в мексиканском отеле

Женщине удалось запечатлеть непрошеного грызуна на камеру телефона. На других кадрах крысу можно видеть уже возле душевой в отеле.

"Нам с сестрой все еще не по себе. Она рассказала, что на вторую ночь в отеле почувствовала, что по ней что-то ползает. Но мы никак не ожидали, что это будет крыса", — пояснила женщина.

Следы пребывания крысы Пострадавшая туристка

То, что это крыса, не отрицала даже администрация отеля, объяснила женщина. Она добавила, что крыса находилась в номере все время, когда там жили постояльцы, они не открывали двери, боясь комаров.

Представители туристической компании признали, что уровень сервиса был недостаточно высок и заверили, что это единичный случай.

Напомним, что в США часть Мексиканского залива хотят выставить на аукцион. В МВД Соединенных Штатов предложили устроить аукцион и позволить компаниям вести добычу нефти на территории Мексиканского залива.

Также сообщалось, что Навальный хотел в взять в изолятор самогон, кенгуру и майского жука.