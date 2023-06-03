Відпустку мрії в Мексиці за $3000 зіпсував щур, що заповз на ліжко в готелі (фото, відео)

Туристка з Британії розповіла, що на другу ніч у готелі відчула, що по ній щось повзає, але вона й уявити не могла, що це щур.

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Туристка з Великобританії Ді Девайн розраховувала провести відпустку мрії в Мексиці, проте в готельному номері їй довелося зіштовхнутися віч-на-віч з щуром, який забрався на ліжко. Про це повідомляє The Mirror.

За словами жінки, вона відчула огиду, коли виявила гризуна у своєму номері, більше того, щур залишив сліди на ліжку.

56-річна мешканка міста Уїтвелл (графство Дербішир) на початку травня вирішила провести відпустку в мексиканському курорті Плайя-дель-Кармен. За вісім днів вона сплатила 2700 фунтів стерлінгів (3100 євро).

Пацюк у мексиканському готелі

Жінці вдалося сфотографувати непроханого гризуна на камеру телефону. На інших кадрах щура можна бачити вже біля душового в готелі.

"Нам із сестрою все ще не по собі. Вона розповіла, що на другу ніч у готелі відчула, що по ній щось повзає. Але ми ніяк не очікували, що це буде щур", — пояснила жінка.

Сліди перебування щура Постраждала туристка

Те, що це щур, не заперечувала навіть адміністрація готелю, пояснила жінка. Вона додала, що щур перебував у номері весь час, коли там жили постояльці, вони не відчиняли двері, боячись комарів. Представники туристичної компанії визнали, що рівень сервісу був недостатньо високий і запевнили, що це поодинокий випадок.

Нагадаємо, що в США частину Мексиканської затоки хочуть виставити на аукціон. У МВС Сполучених Штатів запропонували влаштувати аукціон та дозволити компаніям вести видобуток нафти на території Мексиканської затоки.

Також повідомлялося, що Навальний хотів взяти в ізолятор самогон, кенгуру та хруща.