Розміром з Італію: у США частину Мексиканської затоки хочуть виставити на аукціон

У МВС США запропонували провести аукціон, який дозволить компаніям отримати право на видобуток нафти в центральній та західній частині Мексиканської затоки площею понад 29 млн га. Цю територія можна порівняти з Італією.

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Міністерство внутрішніх справ США пропонує виставити на аукціон територію центральної та західної частини Мексиканської затоки загальною площею понад 29 млн га. Американські нафтогазові компанії братимуть участь в аукціоні, змагаючись за право придбання цієї території з метою подальшого видобутку нафти. Про це повідомляє The Guardian.

За даними федерального уряду США, на цій ділянці протягом наступних 50 років можна буде видобути понад 1 млрд барелів нафти та 4,4 млн кубічних футів газу.

Американські нафтогазові компанії зможуть поторгуватися за територію з метою видобутку нафти, на якій протягом найближчих десятиліть планується будівництво бурових проєктів. Видання зазначає, що її площа понад 29 млн гектарів, що можна порівняти з розміром Італії.

Вибух на платформі Deepwater Horizon у Мексиканській затоці в 2010 році потряс увесь світ Фото: Википедия

Прийняте владою рішення було оголошено менш як за місяць до 13-ї річниці однієї з найбільших техногенних катастроф. Вибух на платформі Deepwater Horizon у Мексиканській затоці в 2010 році сколихнув увесь світ.

На шельфі Мексиканської затоки зосереджено значні запаси нафти та природного газу. Видобуток цих корисних копалин ведеться переважно за допомогою нафтових платформ.

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