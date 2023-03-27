У США відкрився Музей невдач, в якому розповідають про провали відомих компаній (відео)

Семюел Вест заснував музей у Швеції у 2017 році. Незвичайні предмети з усього світу розповідають про невдачі, які спіткали багатьох популярних брендів. Наразі виставка проходить у Нью-Йорку та триватиме до 14 травня 2023 року.

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У Нью-Йорку відкрився Музей невдач, у ньому відвідувачі зможуть дізнатися, чому деякі новинки відомих брендів та компаній не припали до душі покупцям. Про це повідомляє NY1.

Одним із представлених експонатів була маска для обличчя Rejuvenique. 1999 року її рекламувала актриса Лінда Еванс, відома по серіалові "Династія". Маска не тільки моторошно виглядала, а й мала електроди, які били струмом по обличчю.

"Вона ніколи не була схвалена будь-яким органом, але у відгуках говорилося, що відчуття таке, ніби тисяча мурах кусає ваше обличчя", — сказав Семюел Вест, засновник та куратор Музею невдач.

У 2017 році чоловік заснував музей у Швеції, де можна ознайомитися навіть із продуктами харчування, такими як Crystal Pepsi, ароматизована вода для домашніх тварин та знаменита New Coke від Coca-Cola, яка була популярна у середині 1980-х років.

Та сама моторошна маска для обличчя і New Coke від Coca-Cola, яка була популярна в середині 1980-х років Фото: колаж Фокус

"Кока-Кола вирішила змінити свою оригінальну класичну формулу, створила хаос, і споживачі були дуже незадоволені та стурбовані тим, що у них не буде їхнього оригінального напою", — розповів Вест.

Він також зазначив, що якимсь чином це пішло на користь компанії, оскільки люди стали запасатися оригінальною колою.

У музеї можна згадати і трагічну історію "Титаніка" — розкішного лайнера, який вважався "непотоплюваним". Закінчилося все катастрофою, коли корабель зіткнувся з айсбергом і затонув у Північній Атлантиці під час свого першого плавання в 1912 році, забравши понад 1500 пасажирів і членів екіпажу.

Крім цього, на виставці можна побачити компактний автомобіль Mercedes-Benz A-класу, який перекинувся під час тесту на безпеку або ігрову рукавичку Nintendo Power Glove, яка зіткнулася з серйозними технічними проблемами й провалилася після свого випуску в 1989 році.

"Тут ми розглядаємо деякі невдачі, які не призвели до успіху, але ми часто забуваємо, що успіхи будуються на багатьох сотнях невдач, що передували їм", — заявив Семюел Вест.

Всі ці та інші експонати будуть демонструватися в Industry City до 14 травня.

Експонати демонструватимуться в Industry City до 14 травня

Раніше Фокус писав, що в одному зі штатів США підліткам заборонили заходити до соцмережі вночі. Нові закони зобов'язують батьків мати доступ до облікових записів своїх дітей у соцмережах та видавати дозвіл, щоб неповнолітні могли користуватися месенджерами.

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