В США открылся Музей неудач, в котором рассказывают о провалах известных компаний (видео)

Сэмюэл Уэст основал музей в Швеции в 2017 году. Необычные предметы со всего мира рассказывают о неудачах, которые пережили многие популярные бренды. Сейчас выставка проходит в Нью-Йорке и продлится до 14 мая 2023 года.

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В Нью-Йорке открылся Музей неудач, в нем посетители смогут узнать, почему некоторые новинки известных брендов и компаний пришлись не по душе покупателям. Об этом сообщает NY1.

Одним из представленных экспонатов была маска для лица Rejuvenique. В 1999 году ее рекламировала актриса Линда Эванс, известная по сериалу "Династия". Маска не только жутко выглядела, но и имела электроды, которые били током по лицу.

"Она никогда не была одобрена каким-либо органом, но в отзывах говорилось, что ощущение такое, как будто тысяча муравьев кусает ваше лицо", — сказал Сэмюэл Уэст, основатель и куратор Музея неудач.

В 2017 году мужчина основал музей в Швеции, где можно ознакомиться даже с продуктами питания, такими как Crystal Pepsi, ароматизированная вода для домашних животных и знаменитая New Coke от Coca-Cola, которая была популярна в середине 1980-х годов.

Та самая жуткая маска для лица и New Coke от Coca-Cola, которая была популярна в середине 1980-х годов Фото: коллаж Фокус

"Кока-Кола решила изменить свою оригинальную классическую формулу, создала хаос, и потребители были очень недовольны и обеспокоены тем, что у них не будет их оригинального напитка", — рассказал Уэст.

Он также отметил, что каким-то образом это пошло на пользу компании, так как люди стали запасаться оригинальной колой.

В музее можно вспомнить и о трагической истории "Титаника" — роскошного лайнера, который считался "непотопляемым". Закончилось все катастрофой, когда корабль столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике во время своего первого плавания в 1912 году, унеся с собой более 1500 пассажиров и членов экипажа.

Кроме этого на выставке можно увидеть компактный автомобиль Mercedes-Benz A-класса, который перевернулся во время теста на безопасность или игровую перчатку Nintendo Power Glove, которая столкнулся с серьезными техническими проблемами и провалилась после своего выпуска в 1989 году.

"Здесь мы рассматриваем некоторые неудачи, которые не привели к успеху, но мы часто забываем, что успехи строятся на множестве, сотнях неудач, предшествовавших им", — заявил Сэмюэл Уэст.

Все эти и многие другие экспонаты будут демонстрироваться в Industry City до 14 мая.

Экспонаты будут демонстрироваться в Industry City до 14 мая

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