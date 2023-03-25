В одном из штатов США подросткам запретили заходить в соцсети ночью, — СМИ

Новые законы обязывают родителей иметь доступ к аккаунтам своих детей в соцсетях и выдавать разрешение, чтобы несовершеннолетние могли пользоваться мессенджерами.

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В американском штате Юта детям до 18 лет хотят запретить пользоваться социальными сетями с 22:30 вечера до 6:30 утра. Такие законы подписал губернатор-республиканец штата Спенсер Кокс, сообщает Associated Press.

Эти законы требуют проверки возраста для всех, кто хочет использовать социальные сети в штате Юта. В частности, благодаря этим законам дети смогут подавать судебные иски, если они будут утверждать, что социальные сети нанесли им вред. В частности, согласно этим законам, дети и подростки в Юте лишатся доступа к программам социальных сетей, в частности к TikTok, если не получат согласия от родителей.

Однако ожидается, что представители соцсетей обжалуют в суде это решение власти еще до вступления в силу в марте 2024 года.

Новые законы штата Юта также требуют, чтобы родители имели доступ к аккаунтам своих детей в соцсетях. Они определяют правила для людей, которые хотят подать в суд в ущерб, причиненный приложениями и соцсетями. В случае подачи исков против компаний социальных медиа, которые касаются детей младше 16 лет, от компаний потребуют доказать, что их продукты не вредят подросткам.

Кроме того, компаниям социальных медиа, возможно, придется разработать новые функции, чтобы соответствовать частям законов, запрещающих рекламировать соцсети и приложения несовершеннолетним и показывать их в результатах поиска.

Напомним, 4 марта стало известно, что TikTok устанавливает 60-минутный ежедневный лимит времени использования экрана для пользователей младше 18 лет.

Напомним, в августе 2022 года парламент Великобритании закрыл свою учетную запись в TikTok опасаясь слежки Китая. Британские политики потребовали от соцсети убедительных заверений в том, что власти КНР не получают никаких персональных данных.

Также Фокус писал, что Белый дом дал госучреждениям 30 дней на удаление TikTok.