В одному зі штатів США підліткам заборонили заходити в соцмережі вночі, — ЗМІ

Нові закони зобов'язують батьків мати доступ до облікових записів своїх дітей у соцмережах та видавати дозвіл, щоб неповнолітні могли користуватися месенджерами.

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В американському штаті Юта дітям до 18 років хочуть заборонити користуватися соціальними мережами з 22:30 до 6:30 ранку. Такі закони підписав губернатор-республіканець штату Спенсер Кокс, повідомляє Associated Press.

Ці закони вимагають перевірки віку для всіх, хто хоче використовувати соціальні мережі в штаті Юта. Зокрема, завдяки цим законам діти зможуть подавати судові позови, якщо вони стверджуватимуть, що соціальні мережі завдали їм шкоди. Зокрема, згідно з цими законами, діти та підлітки в Юті позбудуться доступу до програм соціальних мереж, зокрема до TikTok, якщо не отримають згоди від батьків.

Однак очікується, що представники соцмереж оскаржать у суді це рішення влади ще до набрання ним чинності в березні 2024 року.

Нові закони штату Юта також вимагають, щоб батьки мали доступ до акаунтів своїх дітей у соцмережах. Вони визначають правила для людей, які хочуть подати до суду на шкоду, заподіяну додатками та соцмережами. У разі подання позовів проти компаній соціальних медіа, які стосуються дітей молодше 16 років, від компаній вимагатимуть довести, що їхні продукти не шкодять підліткам.

Крім того, компаніям соціальних медіа, можливо, доведеться розробити нові функції, щоб відповідати частинам законів, які забороняють рекламувати соцмережі та застосунки неповнолітнім і показувати їх у результатах пошуку.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що TikTok встановлює 60-хвилинний щоденний ліміт часу використання екрану для користувачів віком до 18 років.

Нагадаємо, у серпні 2022 року парламент Великобританії закрив свій обліковий запис у TikTok, побоюючись стеження Китаю. Британські політики зажадали від соцмережі переконливих запевнень у тому, що влада КНР не отримує жодних персональних даних.

Також Фокус писав, що Білий дім дав держустановам 30 днів на видалення TikTok.