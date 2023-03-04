TikTok обмежив час користування людям певного віку

У соцмережі встановили 60-хвилинний щоденний ліміт екранного часу для осіб молодше 18 років.

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Соцмережа для обміну короткими вертикальними кліпами TikTok встановлює 60-хвилинний щоденний ліміт часу використання екрану для користувачів віком до 18 років. Якщо молоді люди перевищать новий ліміт, їм доведеться ввести код доступу, щоб продовжити користуватися послугою в цей день. Крім того, вони зможуть відмовитися від нового заходу, який, за словами представника TikTok, буде введено "найближчими тижнями".

"Якщо буде досягнуто 60-хвилинного обмеження, підліткам буде запропоновано ввести код доступу, щоб продовжити перегляд, що вимагатиме від них ухвалення активного рішення про продовження цього часу", — сказав Кормак Кінан, голова відділу довіри та безпеки TikTok.

Для облікових записів, користувачам яких від 13 до 18 років, батько або опікун повинен буде встановити або ввести наявний пароль, щоб надати 30 хвилин додаткового часу перегляду після досягнення початкового 60-хвилинного обмеження.

Батьки дітей, які використовують опцію "Сімейне сполучення" у програмі, також зможуть встановлювати обмеження щодо часу використання екрану, а також отримувати доступ до панелі інструментів, яка відображатиме дані про використання програми.

Зміни відбуваються в міру того, як уряди всього світу все більше занепокоєні безпекою застосування і здатністю змінювати його алгоритм, щоб публікувати певні повідомлення та робити контент, що викликає звикання у молодих користувачів.

TikTok заявив, що встановив 60-хвилинний поріг, проконсультувавшись з академічними дослідженнями й експертами з Лабораторії цифрового здоров'я у дитячій лікарні Бостона. Дослідження показало, що більш усвідомлене ставлення до того, як ми витрачаємо свій час, може допомогти нам більш обдумано ставитись до рішень, які ми ухвалюємо.

Якщо підлітки відмовляються від 60-хвилинного ліміту за промовчанням і проводять у TikTok понад 100 хвилин на день, платформа запропонує їм встановити денний ліміт екранного часу.

Кожен обліковий запис осіб молодше 18 років також отримуватиме щотижневі вхідні повідомлення з коротким описом їхнього екранного часу.

"Ми хочемо, щоб наша спільнота відчувала контроль над своїм досвідом у TikTok", — сказав Кінан.

Нагадаємо, у серпні 2022 року парламент Великої Британії закрив свій обліковий запис у TikTok, побоюючись стеження Китаю. Британські політики вимагали від соцмережі переконливих запевнень у тому, що влада КНР не отримує жодних персональних даних.

Також Фокус писав, що Білий дім дав держустановам 30 днів на видалення TikTok.