TikTok ограничил время пользования людям определенного возраста

В соцсети установили 60-минутный ежедневный лимит экранного времени для лиц моложе 18 лет.

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Соцсеть для обмена коротким вертикальными клипами TikTok устанавливает 60-минутный ежедневный лимит времени использования экрана для пользователей младше 18 лет. Отмечается, что если молодые люди превысят новый лимит, им придется ввести код доступа, чтобы продолжить пользоваться услугой в этот день. Кроме того, они смогут отказаться от новой меры, которая, по словам представителя TikTok, будет введена "в ближайшие недели".

"Если будет достигнуто 60-минутное ограничение, подросткам будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр, что потребует от них принятия активного решения о продлении этого времени", — сказал Кормак Кинан, глава отдела доверия и безопасности TikTok.

Для учетных записей, пользователям которых от 13 лет до 18 лет, родитель или опекун должен будет установить или ввести существующий пароль, чтобы предоставить 30 минут дополнительного времени просмотра после достижения первоначального 60-минутного ограничения.

Родители детей, использующих опцию "Семейное сопряжение" в приложении, также смогут устанавливать ограничения по времени использования экрана, а также получать доступ к панели инструментов, которая будет отображать данные об использовании приложения.

Изменения происходят по мере того, как правительства всего мира все больше обеспокоены безопасностью приложения и способностью изменять его алгоритм, чтобы публиковать определенные сообщения и делать контент вызывающим привыкание у молодых пользователей.

TikTok заявил, что установил 60-минутный порог, проконсультировавшись с академическими исследованиями и экспертами из Лаборатории цифрового здоровья в Бостонской детской больнице. Исследование показало, что более осознанное отношение к тому, как мы тратим свое время, может помочь нам более обдуманно относиться к решениям, которые мы принимаем.

Если подростки отказываются от 60-минутного лимита по умолчанию и проводят в TikTok более 100 минут в день, платформа предложит им установить дневной лимит экранного времени.

Каждая учетная запись лиц младше 18 лет также будет получать еженедельные входящие уведомления с кратким описанием их экранного времени.

"Мы хотим, чтобы наше сообщество чувствовало контроль над своим опытом в TikTok", — сказал Кинан.

Напомним, в августе 2022 года парламент Великобритании закрыл свою учетную запись в TikTok опасаясь слежки Китая. Британские политики потребовали от соцсети убедительных заверений в том, что власти КНР не получают никаких персональных данных.

Также Фокус писал, что Белый дом дал госучреждениям 30 дней на удаление TikTok.