Размером с Италию: в США часть Мексиканского залива хотят выставить на аукцион

В МВД США предложили провести аукцион, который позволит компаниям получить право на добычу нефти в центральной и западной части Мексиканского залива площадью более 29 млн гектаров. Данная территория сравнима с Италией.

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Министерство внутренних дел США предлагает выставить на аукцион территорию центральной и западной части Мексиканского залива общей площадью более 29 млн гектаров. Американские нефтегазовые компании будут участвовать в аукционе, соревнуясь за право приобретения этой территории с целью дальнейшей добычи нефти. Об этом сообщает The Guardian.

По данным федерального правительства США, на этом участке в течение следующих 50 лет можно будет добыть более 1 млрд баррелей нефти и 4,4 млн кубических футов газа.

Американские нефтегазовые компании смогут поторговаться за территорию с целью добычи нефти, на которой в ближайшие десятилетия планируется строительство буровых проектов. Издание отмечает, что ее площадь более 29 млн гектаров, что сопоставимо с размером Италии.

Взрыв на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году потряс весь мир Фото: Википедия

Принятое властями решение было объявлено менее чем за месяц до 13-й годовщины одной из крупнейших техногенных катастроф. Взрыв на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году потряс весь мир.

На шельфе Мексиканского залива сосредоточены значительные запасы нефти и природного газа. Добыча этих полезных ископаемых ведется в основном с помощью нефтяных платформ или вышек.

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