iPhone на картине 353-летней давности: босс Apple верит, что путешествия во времени реальны

Бизнесмен Тим Кук подумал, что iPhone на рисунке действительно кажется похожим на одним из тех, которые производит его фирма. Картина была написана Питером де Хухом в 1670 году.

Генеральный директор компании Apple Тим Кук считает, что путешествия во времени возможны. Предприниматель уверен, что кто-то на картине 1600-х годов держит в руках продукт его компании, который произвел революцию в общении. Об этом пишет Daily Express.

Картина "Мужчина, передающий письмо женщине в прихожей дома" была написана Питером де Хухом в 1670 году.

"Я всегда думал, что знаю, когда был изобретен iPhone, но теперь я уже не так уверен", — заявил американец.

Он рассказал, как обнаружил картину, на которой изображено письмо очень похожее на смартфон. По словам Кука, во время посещения Амстердама в 2019 году в рамках Startup Fest Europe он побывал в Рейксмузеуме вместе с голландским политиком в отставке Нили Крус, когда заметил этот шедевр масляной живописи. Предприниматель был умерен, что автором картины был Рембрандт.

Бизнесмен подумал, что "iPhone" на рисунке действительно кажется похожим на одним из тех, которые производит его фирма.

Тим Кук подумал, что iPhone на рисунке действительно кажется похожим на одним из тех, которые производит его фирма Фото: Daily Express

Издание отмечает, что другие люди считают, что человек на картине может держать "старый добрый" iPod с колесиком.

Эта история подтверждает слухи о том, что компания Apple уже "экспериментировала с путешествиями во времени", и это не первый случай, когда iPhone, изобретенный в 2007 году, появляется в исторических сценах. В клипе из фильма Джона Уэйна "Форт Апач" 1948 года покойный актер Генри Фонда четко видит, как он использует то, что, по мнению многих, может быть только iPhone.

Ранее Фокус писал, что мужчина нашел в доме жуткий портрет, о котором не подозревал 46 лет. Он был удивлен, обнаружив старинную картину "мужчины без глаз", спрятанную в стене. На обратной стороне едва заметно было написано "Старик по имени Энергия".

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.