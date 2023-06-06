Бывший сотрудник ФБР и российский шпион: в тюрьме США умер Роберт Ханссен, – BBC

Как отмечают журналисты, Ханссен известен как один из самых разрушительных шпионов в истории США. В 2002 году он был приговорен к пожизненному заключению.

Экс-агент Федерального бюро расследований США, работавший на Российскую Федерацию, Роберт Ханссен скончался в 79-летнем возрасте в учреждении строгого режима во Флоренции, штат Колорадо. Об этом сообщает BBC 5 июня.

По словам авторов публикации, Ханссен имеет репутацию одного из самых разрушительных шпионов в истории США. За свою деятельность он получил 1,4 миллиона долларов наличными, бриллиантами и деньгами, которые поступали на его российские счета.

Имея доступ к секретной информации, в 1985 году Ханссен начал снабжать информацией СССР, а позже – РФ. В переписках со своими кураторами он использовал псевдоним "Рамон Гарсия".

Как отметили в ФБР, он "скомпрометировал многочисленные человеческие источники, методы контрразведки, расследования, десятки секретных правительственных документов США и технические операции чрезвычайной важности и ценности".

Сообщается, что над разоблачением Ханссена работали триста американских агентов. Чтобы заманить его в штаб-квартиру ФБР для тщательного наблюдения, ему дали фальшивое задание. В 2002 году он был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж.

Напомним, что 2 июня издание Daily Star выпустило материал о перебежчице Мелите Норвуд, выдавшей КГБ государственные секреты британской программы разработки ядерного оружия. Женщина считалась для СССР даже более ценной, чем печально известная "Кембриджская пятерка".

Ранее, 16 мая, мы также писали о том, что ЦРУ выпустило видеоролик, призывающий граждан РФ, недовольных жизнью в своей стране и войной в Украине, к сотрудничеству. В сюжете показаны кадры из жизни вымышленных россиян, которые приняли трудное решение о вступлении в контакт с американской спецслужбой.

Еще мы сообщали, что 9 мая ФБР выявило и обезвредило вредоносное программное обеспечение Shake, используемое Федеральной службой безопасности РФ для шпионажа. Для того чтобы выявить вредоносный элемент, американские спецслужбы создали уникальную программную "полезную нагрузку".