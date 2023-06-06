Не увидела приз: слепой морпех сорвал джекпот в лотерее благодаря покойной жене (фото)

Алан Мизон выиграл крупный приз в лотерее Postcode Lottery, используя повторяющийся билет, который его жена Диана создала перед смертью.

В Великобритании слепой бывший королевский морской пехотинец Алан Мизон выиграл приз в 400 000 фунтов стерлингов в Народной лотерее почтовых индексов благодаря выигрышному билету своей покойной жены. Об этом пишет Daily Express.

77 летний мужчина, сорвал джекпот после того, как его жена Диана подписала их на лотерею перед тем, как умерла от рака в 2020 году.

Мизон посвятил выигрыш своей супруге, которая, по его словам, была бы "совершенно вне себя от счастья", ухватив кусок приза лотереи Postcode Lottery в размере 3,2 миллиона фунтов стерлингов (деньги делятся между всеми победителями розыгрыша).

Бывший морской пехотинец получил большую часть джекпота после того, как его почтовый индекс оказался в списке выигравших. Однако победа оказалась все равно горько-сладкой, так как он сказал, что этот момент был бы более счастливым, если бы "любовь всей его жизни" все еще была с ним.

"Черт возьми, это просто чудо! Ди была бы просто вне себя от счастья. Она достала для меня билет лотереи Postcode Lottery, она была умницей. Она заботится обо мне", — рассказал победитель.

Диана создала повторяющийся билет перед смертью Фото: People's Postcode Lottery

Мизон отметил, что он пожертвует часть денег на благотворительность, а оставшуюся сумму использует для того, чтобы вновь посетить некоторые места, где они с Дианой отдыхали во время их 53-летнего брака.

"Я стою в очереди на получение собаки-поводыря, которая очень помогла бы мне, поскольку я плохо вижу и плохо хожу, и она была бы прекрасным компаньоном. Я хотел бы подарить что-нибудь организациям по дрессировке животных, чтобы помочь другим таким же, как я. Сначала, я думаю, я угощу себя хорошим виски, чтобы отпраздновать и просто принять все это", — добавил мужчина.

Мужчина был не единственным победителем, так как более 540 человек в более широком районе почтового индекса получат по меньшей мере 4 477 фунтов стерлингов.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.