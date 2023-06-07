Отчаянная попытка спасти монархию: 19-летняя блогерша может стать королевой Италии (фото)

За последнюю тысячу лет на итальянском троне не было женщин. Однако Виттория ди Савойя еще в 17 лет стала наследной принцессой Италии.

19-летняя студентка и блогерша Виттория ди Савойя, живущая в Лондоне, может стать следующей королевой Италии после шокирующего поступка ее отца. Об этом пишет Daily Star.

50-летний итальянский принц Эмануэле Филиберто Савойский отказался от претензий на итальянский престол, заявив, что его дочь справится с этой задачей лучше, чем он сам.

Студентка факультета политики и истории искусств имеет около 80 000 подписчиков на Instagram и недавно появилась на обложке журнала Vanity Fair во Франции. Подросток, который учился в частной парижской школе École Diagonale, увлекается искусством и модой, о чем она пишет в своих социальных сетях. Это заведение известно своими программами в области искусства и спорта, а также строгим учебным планом.

Филиберто Савойский отказался от претензий на итальянский престол Фото: Соцсети

Эмануэле сказал газете Telegraph, что Виттория была "принцессой рок-н-ролла", и добавил, что ему было очень приятно уйти в отставку, так как его дочь справится лучше, чем он.

В настоящее время неясно, какую роль Виттория будет играть в будущем Италии, учитывая, что в стране нет монархии с тех пор, как она была упразднена на референдуме в 1946 году. Кроме того, мало кто поддерживает идею возвращения монархии.

Но, несмотря на все это, Эмануэле сказал, что итальянцам не помешало бы немного королевского духа в своей жизни.

"Я думаю, что во времена кризиса люди видят в королях и королевах сильное, почти духовное присутствие", — сказал он.

Девушка недавно появилась на обложке журнала Vanity Fair Фото: Соцсети

Он добавил, что ушел в отставку, чтобы дать своей дочери достаточно времени, чтобы она могла успеть освоиться на гипотетическом троне, ссылаясь на то, как долго пришлось ждать королю Карлу, прежде чем он взошел на престол.

"Карл очень долго ждал. Возможно, ему помогло бы то, что он стал королем 20 лет назад. Важно, чтобы у молодого поколения был шанс воплотить в жизнь новые, современные идеи. Через несколько лет в Европе будет больше королев, чем королей. Люди сейчас понимают, пусть и с некоторым запозданием, что интеллект и чувствительность женщины делают их прекрасными лидерами", — сказал бывший наследник трона.

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