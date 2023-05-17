"Ей понравилось": сталкер спрятался на чердаке и сделал фото модели, пока она спала

Маурисио Герреро прятался в доме женщины в течение двух дней. Преследователь, который тайком снимал модель OnlyFans на видео, пока она спала, утверждает, что "ей это понравилось".

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В США во вторник, 16 мая, Маурисио Герреро был признан виновным по некоторым из обвинений, предъявленных ему после того, как он спрятался на чердаке модели OnlyFans и тайком сделал фото и видео, пока она спала. Об этом пишет Daily Star.

Преследователь был арестован 9 февраля по обвинению в том, что прятался в доме женщины в Нью-Гэмпшире в течение двух дней.

Мужчина познакомился с моделью на сайте OnlyFans в 2021 году. Он сказал суду, что думал, что у него были отношения с этой женщиной, и что она хотела, чтобы он был "одержим" ею и вел себя как сталкер. Он сказал, что "ей это понравилось".

"Мы говорили о встрече, о том, что я подойду. Между этим мы говорили об интиме", — сказал он.

Прокуроры заявили, что женщина часто была пьяна, когда пара общалась в соцсетях Фото: COURT TV

Прокуроры заявили, что женщина часто была пьяна, когда пара общалась в соцсетях, и не помнит почти ничего из того, о чем они говорили. Парень приходил к ней домой шесть раз и модель несколько раз отказывалась встречаться с ним.

Обе стороны признали, что у пары был половой акт по обоюдному согласию один раз до того, как он пробрался в ее дом.

В заявлении под присягой, написанном детективом полиции Сомерсворта сержантом Джоном Сандерлендом, Герреро признался, что украл ее нижнее белье и снимал на фото и видео ее части тела. Следователи обнаружили на его телефоне снимки, на котором жертва спит обнаженной в своей кровати. Парень признал, что проник в ее дом через заднюю дверь и сказал, что для этого пытался использовать лом.

В том же заявлении говорится, что он признался в аренде недвижимости неподалеку от ее дома, где он останавливался между многочисленными вторжениями в дом.

Парень приходил к женщине домой шесть раз Фото: COURT TV

Арест был произведен после того, как жертва позвонила в полицию и сообщила, что слышит кого-то в своем доме.

Помощница окружного прокурора Эмили Гарод сказала, что Герреро был признан виновным по двум из четырех обвинений в краже со взломом, по одному из которых ему грозит от 7,5 до 15 лет лишения свободы, а по другому — от 3,5 до 7 лет.

Ранее Фокус писал, что боксерша призналась, что заработала крупную сумму на OnlyFans. Чемпионка мира по версии IBF в самом легком весе Эбани Бриджес рассказала, что стала одной из первых профессиональных спортсменок, кто появился на платной платформе. По словам женщины, только за регистрацию ей заплатили более четверти миллиона фунтов.

Также сообщалось, что женщина похожая на принцессу Диану разбогатела на откровенном контенте для OnlyFans. Из-за пандемии коронавируса Лорен вынуждена была закрыть бизнес по уборке домов, однако нашла себя в более пикантной сфере.