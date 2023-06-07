Продаются всего за доллар: "самый несчастный город" в США завален заброшенными домами (фото)

В этом городке снимался ремейк фильма "Кошмар на улице Вязов", а также сцены из фильма "Трансформеры: Dark of the Moon". Кроме этого, здесь родились члены семьи Майкла Джексона.

Американский город Гэри, штат Индиана, некогда признанный "самым несчастным" местом в стране, считается настолько убогим, что здесь можно купить дом даже за доллар. Об этом пишет Daily Star.

Когда-то городок был промышленным центром производства стали в США, но сегодня его можно сравнить со свалкой. Прозванный "городом-призраком", Гэри потерял более 40% своего населения за последние 30 лет, в результате чего более 30% домов пустуют.

В середине 90-х годов город также был назван "столицей убийств" в США. За один год было зарегистрировано 129 убийств. Сейчас 4,5 из каждых 1000 жителей становятся жертвами насильственных преступлений, а почти 30 из каждых 1000 — жертвами имущественных преступлений, сообщает Neighbourhood Scout.

В 2019 году некоторые дома продавали всего за 1 доллар Фото: Daily Star

Вместе с высоким уровнем преступности появилось множество заброшенных домов, что натолкнуло властей города продавать некоторые из них всего за $1 в 2019 году. Единственным условием было доказательство того, что человек сможет отремонтировать их в течение года после покупки.

В рамках планов по реконструкции запущенного города его жуткие заброшенные здания привлекли внимание руководителей Голливуда, которые считают, что это идеальные декорации для некоторых блокбастеров. В этом городке снимался ремейк фильма "Кошмар на улице Вязов", а также сцены из фильма "Трансформеры: Dark of the Moon". Кроме того, Гэри может похвастаться тем, что здесь родились члены семьи Майкла Джексона, которые даже спели в 1989 году песню "2300 Jackson Street".

В мае 2021 года в городе открылось казино Hard Rock стоимостью 300 миллионов долларов. Казино под брендом Hard Rock Casino Northern Indiana включает в себя памятные вещи местных уроженцев The Jackson Five и зал Hard Rock Live на 1 950 мест.

В этом городке снимался ремейк фильма "Кошмар на улице Вязов" Фото: Daily Star

Издание отмечает, что в Гэри есть повод для оптимизма. Жители города, названного в честь его основателя Элберта Генри Гэри, говорят, что, несмотря на необычное название и дурную славу, жизнь не так уж мрачна, как ее представляют.

"Раньше мы были столицей убийств в США, но теперь убивать почти некого", — пошутил один из местных жителей.

Ранее Фокус писал, что миллионер пожаловался на дорогую недвижимость. Курсат Йылдырым уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,3 миллиона фунтов стерлингов в первый месяц после победы в конкурсе.

Также ранее сообщалось, что заброшенный особняк осужденного миллионера "разваливается". Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Работы над особняком остановились после того, как его владелец рассорился с архитектором.