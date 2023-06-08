"В тупике": в Bloomberg оценили уровень недовольства элит РФ войной в Украине

Атаки внутри России усиливают чувство незащищенности. Бои в Белгородской области подвергли сомнению имидж вождя Кремля как гаранта безопасности РФ.

Российскую элиту смущает перспектива продолжительной и безрезультативной войны в Украине. Об этом информирует Bloomberg.

В публикации говорится, что значительное количество представителей политической и деловой элиты не желают продолжения боевых действий. Они сомневаются, что глава Кремля Владимир Путин остановит противостояние.

Агентство со ссылкой на анонимные источники утверждает, что оцепление не желает противодействовать руководителю РФ. В то же время вторжение в Украину пошатнуло абсолютную веру в его лидерство, как заявили четыре человека.

Самой благоприятной перспективой российские элиты считают переговоры в конце года. В РФ надеются, что это позволит превратить войну в "замороженный" конфликт и позволит Путину объявить своеобразную пирровую победу, сохранив часть захваченной украинской территории под контролем войск РФ.

"Элита находится в тупике: они боятся стать козлами-отпущениями за бессмысленную войну", — заявил Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства.

Отчаянное положение заставляет искать виновных в неудачном вторжении, которое уже вызвало ожесточенные общественные разногласия между сторонниками российского министерства обороны и жесткой линии развития событий. Поскольку Кремль столкнулся с украинским контрнаступлением, подкрепленным оружием из США и Европы на миллиарды долларов, российские официальные лица нет ожиданий каких-то значительных успехов на поле боя.

Наступление российских повстанцев внутри России усиливает чувство незащищенности самих и обычных граждан. Бои в Белгородской области подвергли сомнению имидж Путина как гаранта безопасности РФ.

Напомним, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный заявил, что российский президент довел ситуацию в Кремле до начала "собачьих боев". Теперь глава Кремля пытается удерживать баланс внутри страны и будет стремиться сохранить власть.