"Битва за близость": Путин сделал временный выбор в игре с приближенной элитой, — дипломат

Российский президент довел ситуацию в Кремле до начала "собачьих боев" и теперь пытается над ними возвыситься. Дипломат Роман Бессмертный назвал это типичной вещью для тоталитарного режима.

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Президент Российской Федерации сделал временный выбор в игре со своей приближенной элитой. Такое мнение выразил дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный в комментарии "Еспресо" 5 июня.

По его словам, сейчас система управления российской армией находится в руках человека, который довел ситуацию до начала "собачьих боев" в своем окружении и теперь над ними возвышается.

"Конфликт Пригожина и российского военного руководства вокруг фюрера – это характерная и типичная вещь для тоталитарных режимов. Это всего-навсего битва за близость к телу первого лица. Шойгу и компании удалось оттолкнуть Пригожина и еще больше ввязать его в такие процессы, что ЧВК "Вагнер" фактически сейчас находится в минимально сформированном количестве в результате боев на территории Украины", — говорится в сообщении.

Роман Бессмертный также считает, что для Евгения Пригожина участие в информационной войне сейчас задача номер один и об этом свидетельствует его медийная активность. В то же время его влияние на линию фронта или действия Генштаба ВС РФ минимально.

В последнее время свои заявления активно начали делать и другие представители режима Кремля. В том числе речь про главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Очевидно, что Путин в игре своих приближенных сделал выбор, скорее временный. Суета, которая происходит вокруг Путина, носит театрально-постановочный характер. Я бы не сказал, что эта ситуация каким-то образом серьезно отразится на линии фронта или боях. Все складывается в прекрасную информационно-психологическую операцию, которая разрушает систему информационного поля России. А еще и рейды российских добровольцев показывают, что за всеми этими многозвездным генералами ничего нет, потому что все решается одним человеком, Путиным", — подытожил Роман Бессмертный.

Напомним, 4 июня сообщалось, что у Зеленского прокомментировали события в Шебекино. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что эпохе "путинской стабильности" уже пришел конец. Гражданам РФ нужно присмотреться к своей власти, которая несет за собой: хаос, обстрелы, вымогательство денег и насилие во всех проявлениях.