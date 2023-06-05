"Битва за близькість": Путін зробив тимчасовий вибір у грі з наближеною елітою, — дипломат

Російський президент довів ситуацію в Кремлі до початку "собачих боїв" і тепер намагається піднестися над ними. Дипломат Роман Безсмертний назвав це типовою річчю для тоталітарного режиму.

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Президент Російської Федерації зробив тимчасовий вибір у грі зі своєю наближеною елітою. Таку думку висловив дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України Роман Безсмертний у коментарі "Еспресо" 5 червня.

За його словами, зараз система управління російською армією знаходиться в руках людини, яка довіла ситуацію до початку "собачих боїв" у своєму оточенні і тепер над ними підноситься.

"Конфлікт Пригожина і російського військового керівництва навколо фюрера — це характерна і типова річ для тоталітарних режимів. Це всього лише битва за близькість до тіла першої особи. Шойгу і компанії вдалося відштовхнути Пригожина і ще більше вв'язати його в такі процеси, що ПВК "Вагнер" фактично зараз перебуває у мінімально сформованій кількості внаслідок боїв на території України", — йдеться у повідомленні.

Роман Безсмертний також вважає, що для Євгена Пригожина участь в інформаційній війні зараз є завданням номер один і про це свідчить його медійна активність. У той самий час його вплив на лінію фронту чи дії Генштабу ЗС РФ мінімальний.

Останнім часом свої заяви почали активно робити й інші представники режиму Кремля. У тому числі мова про голову Чечні Рамзана Кадирова.

"Очевидно, що Путін у грі своїх наближених зробив вибір, скоріше тимчасовий. Метушня, яка відбувається навколо Путіна, має театрально-постановний характер. Я б не говорив би, що ця ситуація якимось чином серйозно відобразиться на лінії фронту чи на боях. Все складається у прекрасну інформаційно-психологічну операцію, яка руйнує систему інформаційного поля Росії. А ще й рейди російських добровольців показують, що за всіма цими багатозірковими генералами, нічого немає, бо все вирішується однією людиною, Путіним", — підсумував Роман Безсмертний.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що у Зеленського прокоментували події у Шебекіно. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що епосі "путінської стабільності" вже настав кінець. Громадянам РФ потрібно придивитися до своєї влади, яка несе за собою: хаос, обстріли, здирство грошей і насильство у всіх проявах.