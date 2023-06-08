Парень сбежал, не заплатив: женщина привела на первое свидание 23 родственника

Сотрудники ресторана, в котором проходило свидание, подсказали господину Лю, что высокая цена ужина была обусловлена тем, что семья женщины заказала большое количество дорогих сигар и элитного алкоголя.

В Китае мужчина с фамилией Лю остался удивлен после того, как женщина Чжан на свидание вслепую в ресторане привела 23 родственника. Позже она подала в суд на своего спутника, чтобы возместить огромный счет за ужин. Об этом пишет Thaiger.

Г-н Лю из провинции Цзилинь, познакомился с г-жой Чжан через сопровождающего и договорился об их первой встрече в ресторане, который они оба часто посещали. Он был поражен, когда женщина пришла с 23 членами семьи, но решил быть сердечным и познакомиться со всеми.

Спросив о стоимости, Лю был поражен, узнав, что общий счет за ужин составил почти 20 000 юаней (чуть больше 103 тысяч гривен). Сотрудники ресторана также шепнули, что высокая цена была обусловлена тем, что семья женщины заказала большое количество дорогих сигар и высококачественного алкоголя. Лю не смог заставить себя заплатить и быстро покинул заведение.

В итоге г-же Чжан пришлось оплачивать счет самой и надеяться, что ее спутник внесет половину суммы. Однако мужчина согласился заплатить только 4 000 юаней (чуть более 20 тысяч гривен), что разозлило родственников девушки, которые решили подать на него в суд.

Лю выразил готовность обратиться в суд. Судья вынес решение в пользу того, что он должен покрыть только стоимость своего обеда и порции женщины, что составило примерно 1 400 юаней (чуть более 7 тысяч гривен).

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