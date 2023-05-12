"Не тратьте мое время": британка просит мужчин написать эссе на 500 слов перед свиданием

Необычный способ помог Лорен Кемптон не тратить время на свидания с кем-то, с кем нет "нужной связи или искры". За время проведенное на Hinge женщине успели предложить свидание с быстрыми ответами и даже марафон по просмотру Гарри Поттера.

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36-летняя Лорен Кемптон из Портсмута, Великобритания, которой надоел опыт неудачных знакомств, решила попробовать найти потенциальных женихов, попросив их прислать ей эссе из 500 слов о том, почему они хотят с ней встречаться. Об этом пишет The Mirror.

Женщина, у которой есть уже один ребенок, прикрепила в своем профиле сайта знакомств Hinge просьбу. Всем кто хочет с ней встретиться сначала нужно отправить заявку.

Лорен уже два года не замужем. Последние ее отношения продлились 10 лет с отцом своей маленькой дочки, которой сейчас четыре года. Девушка устала от неудачных свиданий и теперь просит мужчин написать эссе на 500 слов о том, почему они хотят с ней встречаться.

Впервые британка написала это как шутку, но на нее пришло несколько откликов, в том числе замечательная заявка от человека, который сделал сопроводительную презентацию в PowerPoint. Она даже сказала, что это "восстановило ее веру в мужчин".

"У меня был в основном очень плохой опыт с приложениями для знакомств. Культура знакомств в интернете просто шокирует. У меня было несколько ужасных свиданий, но в основном это скучно, одни и те же старые разговоры. Люди могут подумать, что просить написать эссе это слишком с моей стороны, но на самом деле это просто весело. Я не ожидала, что кто-то приложит столько усилий", — рассказала Лорен, которая работает в клинике по уходу за кожей.

Лорен уже два года не замужем Фото: SWNS

Женщина рассказала, что не ожидала, что мужчины будут прикладывать столько усилий ради свидания. Она получила заявки, в которых ей обещали провести свидание в помещении и на улице в зависимости от погоды, времени, стоимости, быстрые ответы на вопросы и даже марафон по Гарри Поттеру.

Необычный способ помог Лорен не тратить время на свидания с кем-то, с кем нет "нужной связи или искры". Женщина по-прежнему не замужем и сейчас делает перерыв со знакомствами в приложении.

"То время это вернуло мне веру в мужчин, но сейчас я больше не пользуюсь приложениями", — добавила британка.

Ранее Фокус писал, что в США женщину не пускали в туалет в супермаркете из-за возраста. Девушка была возмущена тем, что ее попросили предъявить удостоверение личности, чтобы воспользоваться уборной в супермаркете.

Также сообщалось, что сиамские близнецы Люпита и Кармен рассказали о личной жизни. Они имеют общий таз, кровеносную систему, печень и репродуктивную систему. У сестер есть свои трудности, но они наслаждаются "прекрасной жизнью" вместе.