"Не витрачайте мого часу": британка просить чоловіків написати есе на 500 слів перед побаченням

Незвичайний спосіб допоміг Лорен Кемптон не витрачати час на побачення з кимось, з ким немає "потрібного зв'язку чи іскри". За час проведений на Hinge жінці встигли запропонувати побачення зі швидкими відповідями та навіть марафон на перегляд Гаррі Поттера.

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36-річна Лорен Кемптон з Портсмута, Великобританія, якій набрид досвід невдалих знайомств, вирішила спробувати знайти потенційних наречених, попросивши їх надіслати їй есе з 500 слів про те, чому вони хочуть з нею зустрічатися. Про це пише The Mirror.

Жінка, яка має вже одну дитину, прикріпила у своєму профілі сайту знайомств Hinge прохання. Всім, хто хоче з нею зустрітися, спочатку потрібно відправити заявку.

Лорен вже два роки незаміжня. Останні її стосунки тривали 10 років із батьком її маленької доньки, якій зараз чотири роки. Дівчина втомилася від невдалих побачень і тепер просить чоловіків написати есе на 500 слів про те, чому вони хочуть зустрічатися з нею.

Вперше британка написала це як жарт, але їй прийшло кілька відгуків, зокрема чудова заявка від людини, яка зробила супровідну презентацію в PowerPoint. Вона навіть сказала, що це "відновило її віру у чоловіків".

"У мене був здебільшого дуже поганий досвід із додатками для знайомств. Культура знайомств в інтернеті просто шокує. У мене було кілька жахливих побачень, але здебільшого це нудно, одні й ті самі старі розмови. Люди можуть подумати, що просити написати есе це надто з мого боку, але насправді це просто весело. Я не очікувала, що хтось докладе стільки зусиль", — розповіла Лорен, яка працює у клініці з догляду за шкірою.

Лорен вже два роки незаміжня Фото: SWNS

Жінка розповіла, що не очікувала, що чоловіки прикладатимуть стільки зусиль заради побачення. Вона отримала заявки, в яких їй обіцяли провести побачення у приміщенні та на вулиці залежно від погоди, часу, вартості, швидкі відповіді на запитання та навіть марафон по перегляду Гаррі Поттеру.

Незвичайний спосіб допоміг Лорен не витрачати час на побачення з кимось, з ким немає "потрібного зв'язку чи іскри". Жінка, як і раніше, незаміжня і зараз робить перерву зі знайомствами в додатку.

"Тоді це повернуло мені віру в чоловіків, але зараз я більше не користуюся додатками", — додала британка.

Раніше Фокус писав, що у США жінку не пускали до туалету у супермаркеті через вік. Дівчина була обурена тим, що її попросили пред'явити посвідчення особи, щоб скористатися вбиральнею в супермаркеті.

Також повідомлялося, що сіамські близнюки Люпіта та Кармен розповіли про особисте життя. Вони мають загальний таз, кровоносну систему, печінку та репродуктивну систему. У сестер є свої труднощі, але вони насолоджуються "прекрасним життям" разом.