"Не можемо завагітніти": сіамські близнюки Люпіта та Кармен розповіли про особисте життя (фото)

Сіамські близнюки Кармен та Люпіта Андраде мають загальний таз, кровоносну систему, печінку та репродуктивну систему. У сестер є свої труднощі, але вони насолоджуються "прекрасним життям" разом.

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22-річні близнюки Люпіта і Кармен Андраде розповіли про своє спільне життя і повідомили, що навчилися справлятися з життєвими труднощами, включно навіть дивні "любовні" запити чоловіків. Про це пише The Mirror.

Дівчата виросли в штаті Коннектикут, США, і мають загальний таз, кровоносну систему, печінку та репродуктивну систему. Вони керують однією ногою кожна та звикли до свого тіла. За допомогою фізіотерапії близнюки зробили свої перші кроки у віці чотирьох років.

Кармен розповіла, що у сестер є свої труднощі, але вони насолоджуються "прекрасним життям" разом. Їх не можна розділяти, оскільки це може бути небезпечним для їхнього життя.

Люпіта та Кармен вперше навчилися ходити у віці чотирьох років Фото: Instagram/carmen_andrade2000

Сіамські близнюки розкривають своє особисте життя і вражають публіку своєю свободою та відкритістю. Вони не соромляться відвідувати кіно, концерти та подорожувати різними містами та країнами. Одна з них навіть почала стосунки з хлопцем.

Кармен зустрічається з молодим чоловіком, на ім'я Даніель вже кілька місяців, тоді як Люпіта вважає себе асексуальною. У жовтні 2020 року дівчина познайомилася зі своїм хлопцем на сайті знайомств Hinge, де відразу вказала, що вона є сіамським близнюком. З сотень повідомлень від фетишистів вона обрала повідомлення Даніеля, який був зацікавлений не в її зовнішності, а в її інтересах та уподобаннях у фільмах та книгах.

"Ми з Даніелем зустрічаємося, але у нас немає сексуальної близькості. Наші стосунки — це близька дружба. Ми обговорюємо заручини, але спочатку хотіли б пожити разом. Люпіта і я не можемо завагітніти, у нас ендометріоз, також ми приймаємо блокатори гормонів", — розповіла Кармен Андраде.

Люпіта та Кармен з Даніелем Фото: Instagram/carmen_andrade2000

Видання зазначає, що Даніель чудово ладнає і з іншою сестрою. За словами Кармен, вона зазвичай засинає раніше, що дозволяє Люпіті іноді спілкуватися з її хлопцем. Вони добре знаходять спільну мову.

Сіамські близнюки також висловили бажання працювати з тваринами після закінчення навчання. Дівчата впевнені, що підтримуватимуть одна одну в будь-яких починаннях, оскільки не уявляють життя один без одного.

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