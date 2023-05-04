"Добре для дитячого садка": у США чотири сестри завагітніли одночасно (фото)

За один насичений рік сім'я Гудвіллі матиме ціле нове покоління двоюрідних братів і сестер. Зараз жінки живуть за п'ять хвилин ходьби одна від одної та жартують, що все це "добре для дитячого садка".

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В Англії за дивним збігом чотири сестри з родини Гудвіллі вагітні одночасно, проте двоє з них повинні народити в один і той же місяць. Про це пише New York Post.

Кейлі Стюарт, 29 років, та її сестра Джей Гудвіллі, 35 років, мають народити хлопчиків у травні. Кейлі стане мамою вперше, а Джей — вдруге.

Дві інші сестри, 41-річна Керрі-Енн Томсон і 24-річна Емі Гудвіллі, перебувають на ранніх термінах вагітності: Керрі-Енн має народити в жовтні, а Емі — у серпні.

"Я досі шокована. Цього року буде ще четверо дітей, це подвоєння", — сказала Кейлі.

Британка зазначила, що знала про спроби її сестри Джей завести дитину, але все одно була здивована, коли та повідомила, що вагітна по FaceTime.

"Я не можу в це повірити, я теж", — згадує Кейлі телефонну розмову.

Дівчата живуть за п'ять хвилин ходьби одна від одної Фото: New York Post

Через кілька тижнів сестри розповіли про свою вагітність решті членів сім'ї, одягнувши однакові футболки, і пізніше влаштували спільну вечірку, присвячену майбутнім малюкам. Слідом за Кейлі та Джей про свою вагітність оголосила Емі на Різдво, а Керрі-Енн завершила естафету у березні.

"Ми завжди були дружною сім'єю; у свій час ми жили всі разом в одному будинку. Ми завжди крали один в одного одяг і косметику. Статистично малоймовірно завагітніти в один і той же час. У нас досить близькі періоди, так що я не знаю, є це фактором", — пояснила Кейлі.

Тепер усі четверо живуть за п'ять хвилин ходьби один від одного і жартують, що все це "добре для дитячого садка".

Раніше Фокус писав, що жінка дізналася про вагітність, народивши дочку вдома в ліжку. Емілі Грем тричі каталася на найшвидших американських гірках у Флориді, де її розганяли до швидкості 70 миль на годину за 2,4 секунди, і вона не знала, що знаходиться на шостому місяці вагітності.

Також повідомлялося, що у США медсестра дізналася про свою вагітність під час пологів. Американка Шелбі Бентлі стверджує, що не помічала нічого незвичайного, крім того, що вона трохи додала у вазі.