Спустила на автоматы: женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере

Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

Эвелин Адамс их штата Нью-Джерси забрала 5,4 миллиона долларов после двух отдельных выигрышей в лотерею в 1985 году. Об этом пишет Daily Star.

Американка вошла в историю как одна из самых неудачливых победителей лотерей после того, как ее полоса везения привела к серьезной игровой зависимости, в результате которой она растратила почти все полученные деньги.

По подсчетам Эвелин, она выложила $5 000 за лотерейные билеты стоимостью $1 с тех пор, как начала играть в 1970 году. В октябре 1985 года ее покупки наконец окупились, когда билет, купленный в магазине, где она работала, принес ей выигрыш в $3,9 млн. После победы женщина увеличила сумму покупки лотерейных билетов до $100 в неделю, и всего через четыре месяца она снова выиграла. На этот раз сумма составила $1,4 млн. Счастливый билет она приобрела в том же магазине.

Второй джекпот сделал ее первым человеком в истории, который стал двукратным победителем лотереи штата.

Эвелин решила получать оба выигрыша ежегодными платежами в течение 20 лет, в результате чего ее ежегодные выплаты составили 218 000 долларов после вычета 20% налогов.

Свою первую выплату американка использовала, чтобы расплатиться с долгами Фото: CNN

Свою первую выплату американка использовала, чтобы расплатиться с долгами, купить себе фургон, создать фонд колледжа для своей дочери и раздать немного денег семье и друзьям.

"Почему я должна позволять этому менять мою жизнь? Это была большая перемена, феноменальное событие. В то же время я была очень шокирована. Я сказала, что просто не могу позволить своей жизни перевернуться с ног на голову. Я собираюсь прекратить играть, я собираюсь дать шанс всем остальным", — сказала женщина после получения второго платежа.

Эвелин вышла замуж за своего жениха, владельца магазина, в котором она работала, и пара продала магазин, планируя следовать своей мечте — открыть музыкальный магазин.

Но, несмотря на то, что она настаивала на том, что деньги не позволят ее жизни перевернуться с ног на голову, мечты Эвелин о возвращении в музыкальную школу и открытии нового магазина так и не осуществились после ряда неудачных финансовых решений.

Эвелин потеряла все свои деньги и, как сообщается, сейчас живет в трейлерном парке Фото: Lottoanalyst

В 1993 году она рассказала газете Times, что из-за выигрышей она потеряла свою личную жизнь, и теперь ее постоянно преследуют, требуя денег.

"Меня знали, и я не могла никуда пойти, чтобы меня не узнали. Поначалу я раздавала много денег", — рассказала американка.

Эвелин продолжала тратить деньги на финансовую помощь друзьям и родственникам, многие из которых не смогли вернуть ей долг. Но позже она призналась, что это была не самая большая ее ошибка.

У признанной любительницы азартных игр развилась зависимость, которая вышла из-под контроля, и она спустила большую часть своих денег на игровых автоматах в казино Атлантик-Сити, а также на неудачных деловых сделках. В течение 20 лет после двойного выигрыша Эвелин потеряла все свои деньги и, как сообщается, сейчас живет в трейлерном парке.

"Выигрыш в лотерею это не всегда то, чем он кажется. Я выиграла американскую мечту, но я ее и потеряла. Это было очень тяжелое падение. Это называется дно", — добавила женщина.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.