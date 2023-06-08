Отправили письмо дедушке "на небеса": почтальон передала семье милый "ответ"

Скорбящая семья получила записку от почтовой службы США, подтверждающую, что их письмо дошло до "дедушки на небесах". Работники рассказали, что они довольно часто получают послания для Санты или Зубной Феи.

В США сотрудница почтовой службы создала "доказательство доставки" для Шерилинн и ее семьи, которые отправили письмо своему "дедушке на небесах" Об этом пишет The Mirror.

Издание отмечает, что прощаться с любимым человеком очень тяжело, особенно когда он покидает этот мир намного раньше срока. Но одна работница Почтовой службы сделала жесть доброй воли, чтобы облегчить душевную боль девочки, потерявшей любимого дедушку.

"Почтовый работник наткнулся на ваше письмо, адресованное "дедушке на небесах". Я хотела бы уделить минуту своего рабочего дня, чтобы подтвердить, что вы знаете, как важно это письмо для нас на почте. Мы отправили наших специальных курьеров, чтобы обеспечить сохранность вашего письма, доставленного на Небеса. Я уверена, что ваш дедушка был очень рад получить ваше прекрасное письмо. Спасибо, что позволили нам доставить ваше удивительное письмо", — гласила записка.

Иллюстративное фото Фото: The Mirror

Тронутая запиской, семья поделилась ею в социальных сетях, где ее начали обсуждать люди на форуме Reddit.

"Определенно, у меня на глаза навернулись слезы", — написал один из пользователей.

Еще одна работница почты рассказала, как она получает письма Санте, небесам, Пасхальному кролику и Зубной фее, и всегда следит за тем, чтобы они были "доставлены".

"Я всегда чувствую особую ответственность перед теми, кто посылает эти письма. Иногда они бывают милыми, грустными, смешными или трогательными. Это моя самая любимая часть работы, хотя у меня, наверное, будут неприятности, если руководство узнает", — сказала она.

Ранее Фокус писал, что женщина нашла жуткую записку в кармане своего нового пиджака. Порой бывшие владельцы забывают в своей одежде какие-то сентиментальные предметы, деньги или украшения. Однако на этот раз Джоанн сообщила о находке, которая действительно вызывает тревогу.

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.