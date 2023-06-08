На глазах у отца: акула съела туриста из России в Хургаде, — росСМИ (фото)

По данным журналистов, 23-летний Владимир Попов из Архангельска переехал жить на курорт с отцом. Инцидент случился на самом популярном пляже Dream Beach.

Акула съела гражданина России на курорте в египетском городе Хургада. Инцидент произошел рядом с самым популярным пляжем Dream Beach, пишет 8 июня российские медиа Mash.

Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды. Полиция никого не пускает на пляжи, плавники акул видели и в других местах неподалеку.

Акула съела 23-летнего Владимира Попова из Архангельска

Генконсульство РФ в Хургаде призвало россиян сохранять бдительность в воде и следовать запретам местных властей о купании и дайвинге.

Собеседник издания на условиях анонимности уточнил, что акула съела 23-летнего Владимира Попова из Архангельска. В МИД РФ также подтвердили информацию о погибшем россиянине.

Парень погиб на глазах у своего отца, рассказала изданию Baza их соседка в Хургаде. Попов переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад, там они купили квартиру и поселились в жилом комплексе "British Resort".

"У парня было свое ИП. Жил он в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором на фрилансе", — отметили пропагандисты.

Напомним, что в июне этого года большая белая акула чуть не напала на туристическую лодку в заливе Моссел в Южной Африке.

А в США ранее пропал 18-летний Кэмерон Роббинс. Ночью подросток прыгнул с круизного лайнера возле Багамских островов, в воде было много акул.