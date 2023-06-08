Выпил и покушал: семья обнаружила спящего грабителя на диване в их доме (фото)

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Семья из трех человек была поражена, когда вернулась домой и обнаружила грабителя, который дремал в гостиной.

В Великобритании взломщик Кристофер Уэст пробрался в дом семьи, и уснул пьяным на их диване. Мужчину арестовали. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Семья из трех человек была поражена, когда вернулась домой и обнаружила грабителя, который дремал в гостиной. Они подошли к своему жилью в Сандерленде и заметили на пороге синюю зажигалку хотя никто из них не курил. Заглянув в окно хозяева дома увидели, что внутри спит незнакомый мужчина.

Глава семьи вошел в дом, разбудил Уэста и вытащил его на улицу, сообщает ChronicleLive.

Мужчина ничего не украл, но курил в доме и угощался едой и спиртным. Семья уехала 24 октября, а через два дня сосед увидел Уэста сидящим на заборе у дома. После этого грабитель скрылся с потенциального места преступления. К тому времени, когда семья вернулась 27 октября, ему удалось пробраться внутрь.

"У дома есть частная дорога с высоким забором и электрическими воротами. Они вышли, и ребенок подобрал с земли синюю зажигалку, которая не принадлежала семье. Женщина, проживающая в доме, была обеспокоена, посмотрела в окно гостиной и увидела обвиняемого, спящего на их диване. Она сказала своему партнеру, что внутри кто-то есть, и они отвели ребенка к соседям. Затем мужчина открыл дверь и вошел внутрь. Он закричал на обвиняемого, разбудил его и вытащил из дома", — сказал Джо Хедворт, обвинитель.

Мужчина ничего не украл, но курил в доме и угощался едой и спиртным Фото: Daily Star

Кристофер Уэст, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. При аресте у него были найдены два складных ножа и плоскогубцы.

Мужчина признал себя виновным в краже со взломом и был приговорен к 20 месяцам условно на два года с обязательным девятимесячным лечением от алкоголизма и реабилитацией.

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