"Я скорблю и мне грустно": вдова выполняет "список желаний" покойного мужа (фото)

Люк Барнс скончался в начале этого года в возрасте всего 34 лет. После похорон его жена Изабель решила сесть в самолет и отправиться в кругосветное путешествие в память о муже. Она почти завершает "список его желаний", совершая одно за другим.

22-летняя вдова Изабель Барнс из Ноттингема (Великобритания) путешествует по миру и пускается в невероятные приключения, чтобы выполнить "список желаний" своего покойного мужа Люка. Об этом пишет The Mirror.

В 2019 году у мужчины было диагностировано заболевание сердечной мышцы, а в начале этого года он умер полиорганная недостаточности в ожидании трансплантации. Ему было 34 года.

После похорон Изабель Барнс решила сесть в самолет и отправиться в кругосветное путешествие в память о Люке, и теперь она почти завершает список его желаний, совершая одно за другим.

"Неважно, кто меня окружает, я скорблю и мне грустно. Но я бы предпочла делать это на пляже, а не в Ноттингеме. Люк хотел бы, чтобы я уехала и жила лучшей жизнью — и я хочу сделать это для него. Иногда чувствуешь себя виноватой за то, что не плачешь в определенное время, но горе — это сложная штука, и нельзя так жить", — сказала Изабель.

Люк умер 17 марта 2023 года после кровоизлияния и отказа нескольких органов Фото: SWNS

Четыре года назад у Люка диагностировали дилатационную кардиомиопатию после обследования по поводу вывиха плеча. После долгих обследований МРТ, проводимых раз в полгода, его здоровье стало ухудшаться. В итоге он был включен в список на пересадку сердца в марте 2022 года.

Здоровье Люка продолжало ухудшаться, и в ноябре 2022 года его оставили в больнице на постоянное лечение, пока он ждал подходящее сердце. В декабре Люку установили бивентрикулярное вспомогательное устройство (BiVAD), чтобы помочь крови двигаться через сердце.

После двух случаев, когда донорское сердце больше не подходило, Люк умер 17 марта 2023 года после кровоизлияния и отказа нескольких органов.

Зная, как Люк любил путешествовать, Изабель решилась на отчаянный шаг. Она продала свой дом и заказала билет в Австралию.

"Люк документировал свой путь к здоровью в Instagram, и в одном из своих постов он говорил о путешествиях. Он хотел увидеть мир и извлечь из этого максимум пользы. Мы с ним все равно приняли решение продать дом, потому что с финансовой точки зрения у нас не было никакого дохода. Продажа дала бы нам некоторую сумму денег, которую я использую сейчас в качестве страховки", — сказала британка.

Люк и Изабель связали себя узами брака в конце июня 2022 года Фото: коллаж Фокус

Люк и Изабель связали себя узами брака в конце июня 2022 года, чуть больше года спустя после того, как они познакомились на работе. Сейчас приближается годовщина их свадьбы, и девушка планирует отпраздновать ее на Бали.

"Мне просто нужно поваляться, позагорать и выпить коктейль, и я думаю, что именно это мы бы делали вместе, так почему бы мне не сделать это? Я также хочу поехать на восточное побережье Австралии, так как я общаюсь со многими людьми, пережившими трансплантацию, на странице Facebook, и мы сблизились на этом пути, через который мы прошли. Было бы замечательно поехать и встретиться с ними лично. Я хочу чтобы муж гордился мной", — добавила Изабель.

