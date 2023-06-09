Назначение нового генсека НАТО: Байден высказался о кандидате из Великобритании

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее отмечал, что хотел был возглавить оборонный альянс. По его мнению, это "фантастическая работа".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал вероятность того, что новым генеральным секретарем Североатлантического Альянса станет кандидат из Великобритании. Об этом пишет Sky News 8 июня.

Во время совместной пресс-конференции Джо Байдена с Риши Сунаком в Белом доме, журналисты спросили американского лидера, не считает ли он, что пришло время для первого британского главы НАТО за последние два десятилетия.

"Может быть, это еще предстоит выяснить. Нам нужно добиться консенсуса внутри НАТО, чтобы это произошло", — ответил Байден.

Президент США также добавил, что у Великобритании есть "очень квалифицированный специалист" для этой должности, однако в Альянсе все еще продолжаются дискуссии по этому поводу.

Байден не уточнил, кого именно имел в виду, однако авторы публикации указали на то, что нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявлял, что хотел бы возглавить НАТО.

Напомним, что по данным The Telegraph от 5 июня, во время своего визита в Вашингтон на этой неделе Риши Сунак собирался обратиться к Джо Байдену с просьбой выразить поддержку кандидатуре министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО.

Ранее, 18 мая, Бен Уоллес сказал журналистам, что хочет стать главой Североатлантического Альянса. По его словам, это "фантастическая работа", однако все зависит от голосов остальных союзников.

Мы также писали о том, что 24 мая Великобритании Бен Уоллес прибыл с неанонсированным визитом в Киев и встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Главы оборонных ведомств обсудили приоритеты по вооружению Украины для достижения победы.