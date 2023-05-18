"Фантастическая работа": Бен Уоллес желает занять место Столтенберга

Министр обороны Великобритании не скрывает амбиций, но все же доволен текущей работой. Срок полномочий нынешнего генсека альянса заканчивается в сентябре.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес хочет стать генеральным секретарем НАТО. Об этом он сказал 18 мая в интервью британскому изданию Evening Standard.

Уоллес желает занять место Йенса Столтенберга после того, как он уйдет в отставку осенью 2023 года. В сентябре истекает срок полномочий нынешнего генсека военного альянса Йенса Столтенберга.

"Я всегда говорил, что это фантастическая работа. Это пост, который я хотел бы получить. Но это не мне решать, здесь идут голоса всех остальных союзников", – заявил глава Минобороны.

Уоллес выразил удовлетворенность текущей должностью в британском правительстве.

"Мне нравится работа, которой я занимаюсь сейчас. Я имею в виду министром обороны во времена реформ и инвестиций, как и (немецкий коллега) Борис Писториус", — пояснил Уоллес.

Столтенберг заявил, что не станет бороться за дальнейшее продление после почти десятилетнего пребывания на должности.

Если Бена Уоллеса все же назначат генеральным секретарем НАТО, он станет первым за последние двадцать лет генсеком от Великобритании. О желании занять этот пост говорил и бывший британский премьер Борис Джонсон.

Напомним, что Столтенберг 18 мая рассказал, когда министры обороны стран Североатлантического Альянса будут говорить об отправке ВСУ истребителей. НАТО, по его словам, направляло Киеву вооружения по мере развития большой войны с РФ.

Нынешний генсек также говорил о согласии всех стран альянса с тем, что Украину ждет членство в блоке в будущем. Но 15 мая Столтенберг сказал, что пока нет смысла это обсуждать, ведь Москва не проиграла войну.