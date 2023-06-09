Серийный донор спермы, оказавшийся отцом 65 детей, решил "найти настоящую любовь" (фото)

32-летний мужчина объяснил, что у него нет половой жизни, кроме донорства. "Многодетный" отец решил минимизировать общение с потенциальными матерями, чтобы "найти настоящую любовь".

Кайл Горди, серийный донор спермы, считающийся отцом 65 детей, решил создать отношения с одной женщиной. Об этом сообщает Mirror.

Он не скрывает, что женщины часто обращаются к нему и изъявляют желание родить ребенка. В то же время мужчина решил минимизировать общение с ними, чтобы "найти настоящую любовь".

"Это нормально, когда люди обращаются ко мне, если они хотят отношений. Что касается донорства, я буду помогать только тем, кто действительно хочет ребенка", – заявил мужчина.

Недавно 32-летний Кайл общался с одной из женщин, которая обращалась за программой донорства. Через два месяца этот роман закончился.

"Женщина не могла принять тот факт, что я все еще принимаю участие в донорстве", – объяснил он.

Фото: Instagram/kylegordy1234

Кайл стремится к тому, что любимый человек его принял факт его прошлого. Мужчина, у которого на подходе еще семь детей, также надеется сосредоточиться на путешествиях в страны, где он никогда раньше не был. По его словам, у него нет половой жизни, кроме донорства.

"Я соглашусь на определенные правила и пожертвую ради той женщины, которую смогу назвать женой", – добавил он.

Напомним, в марте на серийного донора спермы, от которого родилось 550 детей, подали в судебную инстанцию. Джонатан Мейер жертвовал свою сперму в разные страны, в частности в Украине. Голландская ассоциация гинекологов NVOG забила тревогу по поводу его донорства в 2017 году после того, как выяснилось, что он стал отцом по меньшей мере 102 детей через десять разных клиник в Нидерландах. Согласно правилам клиники, максимальное количество малышей от одного человека должно быть не более 25, чтобы избежать риска возникновения инбридинга, инцеста и психологических проблем у детей.