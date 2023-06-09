Скрытая роскошь: бывший особняк мошенника был замаскирован под сарай (фото)

В усадьбе Шедли в Дербишире с шестью спальнями, в которой Алан Йоманс жил, когда объявил себя банкротом, была найдена тайная комната, вход в которую был спрятан за картиной.

В Великобритании 67-летний мошенник Алан Йоманс намеревался снести свой особняк замаскированный под фермерский сарай, но вместо этого он будет превращен в семейный дом. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина "спрятал" свой дом стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов, чтобы скрыть свое состояние.

В усадьбе Шедли в Дербишире с шестью спальнями, в которой Алан жил, когда объявил себя банкротом, была найдена тайная комната, вход в которую был спрятан за картиной. Этот сарай, как утверждалось, находился на заднем дворе сада его матери.

Вскоре последовал полицейский рейд, в ходе которого были обнаружены часы Rolex стоимостью 10 000 фунтов стерлингов и картины маслом стоимостью 83 250 фунтов стерлингов, а также несколько растений каннабиса, дизайнерская обувь и тайная комната, спрятанная за одной из картин. Другое здание, расположенное неподалеку в Эшборне, также использовалось как часть фабрики по производству каннабиса.

В 2016 году Йоманс был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за ряд преступлений, включая мошенничество, отмывание денег и производство каннабиса.

Усадьба Шедли в Дербишире с шестью спальнями Фото: SWNS

После получения разрешения, Совет района Дербишир-Дейлс намерен отремонтировать дом. Зеленая облицовка, которая сейчас находится на доме, будет удалена в ходе капитального ремонта.

"Снаружи дом выглядел как обычный зеленый сельскохозяйственный сарай с гофрированной обшивкой, но это было далеко не так, и на самом деле в нем была скрыта роскошь. Сейчас необходимо провести довольно большой объем работ, как внутри, так и снаружи, чтобы превратить его в нормальный дом, но разрешение было получено, и владельцы могут приступить к работе. Он будет выглядеть очень, очень по-другому", — рассказал архитектор Мэтью Монтегю.

Издание отмечает, что дом был построен в 2002 году без разрешения на строительство. Судья Нирмал Шант назвал Йоманса "лжецом, отмывателем денег и человеком, вовлеченным в производство наркотиков".

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