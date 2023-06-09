"Худшая вещь в жизни": мужчина выигравший $31 млн в лотерею покончил с собой

После победы Билли Боб Харрелл сразу же уволился с работы и начал тратить свой выигрыш, отдав десятки тысяч долларов своей церкви, пожертвовав 480 индеек нуждающимся семьям на Рождество и раскошелившись на дома для членов семьи.

В 1997 году в США Билли Боб Харрелл-младший в одночасье стал миллионером, но менее чем через два года он покончил с собой. Об этом пишет Daily Star.

Американец с трудом содержал свою жену и троих детей, когда выиграл судьбоносную сумму денег. После 15 лет увольнений и неудачного бизнеса глубоко религиозный житель Техаса не терял надежды, что его жизнь в конце концов изменится к лучшему. Он постоянно копил по несколько долларов, чтобы играть в лотерею каждую среду и субботу.

28 июня 1997 года наконец настал его счастливый день. Билли сорвал джекпот в размере 31 миллиона долларов в лотерее Lotto Texas.

Он решил получить эту огромную сумму 25 ежегодными платежами по 1,24 млн. долларов каждый.

"Я не собирался сдаваться. Все говорили мне, что дальше будет лучше. Я не думал, что будет настолько лучше", — сказал он на церемонии вручения чека.

Мужчина сразу же уволился с работы в Home Depot и начал тратить свой выигрыш, отдав десятки тысяч долларов своей церкви, пожертвовав 480 индеек местным нуждающимся семьям на Рождество и раскошелившись на дома для членов семьи, новые автомобили для себя, жены и детей, а также на семейный отдых на Гавайях.

Мужчина сразу же уволился с работы в Home Depot и начал тратить свой выигрыш Фото: Supplied

Вскоре Билли начал привлекать к себе внимание. Его траты вышли из-под контроля. Отец троих детей даже попытался произвести впечатление на молодую девушку, купив ей машину и драгоценности, сообщает Lotto Analyst.

Всего через восемь месяцев после победы брак этого семьянина распался, и его жена Барбара Джин подала на развод, забрав при этом половину его выигрыша.

Его чрезмерные траты были не единственным неверным финансовым решением Билли. Когда сумма его ежегодных выигрышей уменьшалась, а долги росли, американец решил заключить сделку с компанией, предлагающей победителям лотерей единовременные выплаты в обмен на их ежегодные чеки. Мужчина согласился получить $2,25 млн. наличными от Stone Street Capital в обмен на 10 лет его половины лотерейных выплат — это означает, что компания получит $6 млн. за десять лет.

После подписания соглашения Билли попытался загладить свою вину перед женой, но она отказалась принять его обратно. 22 мая 1999 года, всего через 20 месяцев после выигрыша в лотерею, американец пришел в дом, заперся в спальне и покончил с собой.

22 мая 1999 года мужчина пришел в дом, заперся в спальне и покончил с собой Фото: findagrave.com

Незадолго до того, как покончить с жизнью, Билли признался своему финансовому консультанту, что он недоволен своей жизнью.

"Выигрыш в лотерею — это худшее, что когда-либо случалось со мной", — сказал мужчина.

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