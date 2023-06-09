"Адские каникулы": женщина прервала отпуск из-за ядовитого растения (фото)

Женщина пережила "адские каникулы", когда из-за прикосновения к опасному растению ей пришлось улететь домой раньше времени. Ей пришлось надеть специальные перчатки, чтобы защитить руки.

29-летняя Люси Джонс из Великобритании отдыхала в Кадисе, Испания, когда почувствовала жжение на правой руке, и вскоре кожа покрылась волдырями, выглядевшими так, будто ее руку "окунули в кипяток". Из-за мучительной боли ей и ее семье пришлось прервать свой отпуск. Об этом пишет Daily Star.

Женщина пережила "адские каникулы", когда из-за прикосновения к неизвестному растению ей пришлось улететь домой раньше времени. Ей пришлось надеть специальные перчатки, чтобы защитить руки.

Издание отмечает, что Люси в ужасе бросилась в аптеку, где сотрудники наложили повязку и дали ей стероиды от контактного дерматита.

"Я проснулась, а моя рука была красной и болезненной, и это было похоже на солнечный ожог. Я пошла в аптеку, потому что мне становилось все хуже, это было действительно ужасное чувство жжения. В течение следующих 24 часов становилось все хуже. Она покрылась волдырями, сильно распухла, и я едва могла пошевелить пальцами", — сказала британка.

Медики сначала не могли понять, что вызвало ожоги с волдырями Фото: Daily Star

Боль стала настолько сильной, что женщина, ее муж Макс Джонс, и трехлетняя дочь Лили были вынуждены сократить свой отпуск на три дня и выложить 300 фунтов стерлингов за более ранний перелет обратно в Великобританию.

Люси обратилась в отделение скорой помощи Мейдстоуна в Мейдстоуне, Кент, где медики сначала не могли понять, что вызвало ожоги с волдырями. После перевода в ожоговое отделение врач, наблюдавший симптомы раньше, сказал, что она, должно быть, контактировала с ядовитым растением.

В больнице Люси срезали верхние части волдырей и наложили повязку на руку. Женщина описала процедуру, как "болезненную и травмирующую". После того как руки полностью заживут, ей придется три раза в день мазаться солнцезащитным кремом и носить перчатки с SPF, чтобы защитить обожженную кожу от солнца.

Прикосновение к ядовитому растению вызывает сильные ожоги и волдыри на коже Фото: Daily Star

Женщина не знает, столкнулась ли она с этим растением в Великобритании или в Испании, но она подозревает, что могла случайно коснуться его возле своего дома. Ее район известен своей "проблемой с борщевиком".

Прикосновение к ядовитому растению вызывает сильные ожоги и волдыри на коже, которые могут держаться в течение нескольких месяцев.

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