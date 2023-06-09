"Используются для убийства": Британия впервые обвинила Иран в поставке боеприпасов в Россию

В Британии заявили, что Иран обеспечивает Россию постоянным потоком оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине.

В пятницу министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Иран обвиняется в предоставлении боеприпасов России, которые могут использоваться в военных действиях против Украины. Об этом говорится в заявлении Клеверли, передает Sky News.

"Иран обеспечивает Россию постоянным потоком оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине", – сказал глава британского МИД, что стало его первым официальным обвинением Тегерана в военной помощи Москве.

Клеверли также отметил, что согласно его заявлению, Россия предоставляет Ирану "трудные военные технологии, финансовую помощь и консультации, которые могут быть использованы режимом для угрозы нашим партнерам на Ближнем Востоке и подавления протестов".

"Великобритания и наши партнеры уже наложили санкции на многих ответственных за эту смертоносную торговлю оружием и будут продолжать привлекать этот отчаянный альянс к ответственности", – подчеркнул он.

Сообщалось, что Кирби также говорил о том, что завод по производству иранских дронов строится в Татарстане. По его мнению, от партнерства может пострадать не только Украина, но и другие страны.

Также напомним, что ученые из британских университетов "помогли" иранскому режиму разработать технологию, которая может быть использована в его программе создания дронов-камикадзе. В создании двигателей для иранских дронов-камикадзе невольно принимали участие 11 британских университетов.