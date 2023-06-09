Международный суд ООН разрешил 32 странам присоединиться к иску Украины против РФ о геноциде, — AP

По словам журналистов, в Международном суде приняли заявления от всех стран, кроме США по техническим причинам.

Международный суд принял запросы от 32 стран о поддержке Украины в деле о геноциде против России. Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что это самое большое количество стран, которые присоединились к иску другой страны в мировом суде, расположенном в Гааге, Нидерланды.

По словам журналистов, правительство Украины возбудило дело через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Кремль пренебрежительно отнесся к слушаниям, состоявшимся в следующем месяце.

Отмечается, что в деле говорится, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде 1948 года, ложно обвинив Украину в совершении геноцида в восточных Луганской и Донецкой областях и используя это как предлог для вторжения.

Издание пишет, что первой к Украине в деле против РФ присоединилась Латвия. Затем присоединились США, Канада, Австралия, а также все страны-члены Европейского Союза кроме Венгрии. Но тогда ООН отклонили запрос от Штатов по техническим причинам.

"Суд пришел к выводу, что заявления о вмешательстве, поданные по этому делу, за исключением заявления, поданного Соединенными Штатами, являются допустимыми", — отметили в Международном суде ООН.

По словам журналистов, любая страна, подписавшая договор о криминализации геноцида после Второй мировой войны, может подать заявление о вмешательстве в дела, возбужденные в соответствии с соглашением. Соединенные Штаты не приняли часть Конвенции о геноциде, когда подписывали договор, поэтому судьи решили, что страна не имеет права участвовать.

Напомним, 9 июня у Владимира Зеленского раскритиковали ООН за заявление о подрыве Каховской ГЭС. По словам советника ОП Михаила Подоляка, очень странно, что для чиновника ООН обстоятельства подрыва Каховской ГЭС непонятны. Россияне унижают международное право и Устав организации.

Перед этим представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "остаются неясными". Он также заявил, что пока якобы нельзя говорить о том, что было совершено военное преступление.