В РФ оштрафовали и уволили чиновницу за антивоенный плакат в кабинете, — росСМИ

Анна Жильцова являлась сотрудницей Росавиации, пока во время внеплановой проверки у нее на рабочем месте не увидели плакат. В суде ей приписали "дискредитацию" ВС РФ.

В Российской Федерации чиновницу Росавиации Анну Жильцову уволили и оштрафовали за то, что она в своем кабинете повесила антивоенный плакат. Об этом сообщает российское медиа "Коса" 9 июня.

Приговор женщине вынес Савеловский районный суд Москвы. Советницу отдела расследования и профилактики авиационных событий Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации сначала оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за того, что она якобы "дискредитирует" российскую армию.

Причиной, как оказалось, является антивоенный плакат в кабинете Анны Жильцовой. Его обнаружили 11 мая, во время "выборочной проверки соблюдения требований пожарной безопасности". Что именно было изображено на нем — неизвестно, однако по данным медиа, он висел у нее в кабинете с прошлого года, когда и произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Указанные действия символизируют протест против войны, борьбу с ней, данные публичные действия были направлены на привлечение внимания окружающих граждан, при этом Жильцова А.С. осознавала характер публичных действий, тем самым искажала и дискредитировала задачи использования Вооруженных сил РФ", — сказано в решении суда.

На заседание она не явилась.

Позже оказалось, что чиновница была уволена из Росавиации за негативное отношение к "СВО" (официальное название войны в РФ, — ред.). Глава ведомства Александр Нерадько решился на такой шаг только после того, как об этой истории узнали в ФСБ.

Напомним, 30 мая сообщалось, что в РФ массово штрафуют за "экстремистскую" символику. В Зеленограде двух женщин и одного мужчину оштрафовали за выгоревшее номерные знаки: красная полоса на флаге РФ выгорела добела и флаг стал похож на знамя Легиона "Свобода России".