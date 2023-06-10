"Было чудесно": мужчина купил свой первый лотерейный билет и выиграл крупную сумму

Житель США сказал, что впервые сыграл в лотерею. Мужчина пока хранит свой выигрыш. Он добавил, что не уверен, будет ли покупать еще лотерейные билеты.

Мужчина из Южной Каролины испытал удачу новичка, купив свой первый в жизни лотерейный билет и получив приз в размере 375 000 долларов.

Американец рассказал сотрудникам Образовательной лотереи Южной Каролины, что никогда не покупал лотерейных билетов до своего недавнего визита в Mini Mart на National Cemetery Road во Флоренции.

Игрок выбрал скретч-офф билет Mighty Jumbo Bucks стоимостью 10 долларов, который показал приз в 375 000 долларов.

"Это было чудесно", — вспоминает победитель.

Мужчина сказал, что пока хранит свой выигрыш. Он сказал, что не уверен, будет ли покупать второй лотерейный билет.

"С тех пор я не покупал ни одного", — сказал американец.

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

Также сообщалось, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов. Мужчина сказал, что планирует инвестировать свой выигрыш.