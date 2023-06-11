Сравнил с обезьянами: Румыния отозвала своего посла из Кении после расистского скандала

Африканские дипломаты не сразу узнали об оскорблениях, поскольку посол пытался скрыть инцидент. Власти Румынии принесли кенийцам публичные извинения.

Министерство иностранных дел Румынии отозвало своего посла Драгоса Тигау в Кении, после его расистского высказывания в адрес африканцев. Об 10 июня этом сообщает ВВС.

По информации журналистов, инцидент с оскорблением произошел еще 26 апреля, когда посол Румынии находясь в здании ООН в столице Кении Найроби сказал, увидев за окном обезьяну: "Африканская группа присоединилась к нам".

Реакция властей Кении

8 июня о резком высказывании Тигау сообщил посол кенийского МИД Камау Мачария, который отметил, что он "шокирован и возмущен" произошедшим. Также Мачария отметил, что ему известно о попытках скрыть историю с недостойным поведением посла Румынии.

В тот же день африканские дипломаты потребовали публичных извинений от Бухареста, настаивая на том, что частных извинений им будет недостаточно.

Ответ Румынии

Представители МИД Румынии объявили, что узнали о случившемся только на этой неделе и сейчас начинают "процедуру отзыва своего посла".

"Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера совершенно неприемлемы", — отмечено в заявлении министерства иностранных дел Румынии.

Фото: mae.ro

Напомним, 2 мая в Кении были обнаружены братские могилы ранее пропавших без вести около ста человек. Оказалось, что пастор Международной церкви Good News уморил голодом своих прихожан.

Также напомним, в апреле стало известно, что бывший сотрудник Tesla Оуэн Диаз получит компенсацию в $3,2 миллиона после обвинения компании в расизме на работе.