Работает с 2019 года: в США подтвердили наличие базы КНР на Кубе, — СМИ

Китай стремится расширить возможности своей армии, пишут журналисты. В ответ американцы активизировали свои усилия, чтобы помешать Пекину расширять свои шпионские операции.

Китай имеет шпионскую базу на Кубе по крайней мере с 2019 года. Она была создана как часть глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей по сбору разведданных по всему миру и прежде всего из США. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на чиновника из администрации президента Джо Байдена.

Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что разведывательное сообщество США уже некоторое время знает о шпионаже Китая с Кубы и о более масштабных усилиях по организации операций по сбору разведданных по всему миру. Чтобы как-то противодействовать этому американские службы активизировали свои усилия, и, по словам чиновника, "добились определенного прогресса с помощью дипломатии и других действий".

Существование китайской шпионской базы было подтверждено после того, как в четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай и Куба достигли принципиального соглашения о строительстве на острове станции электронного подслушивания. Хотя представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби по этому случаю заявил, что данная информация не соответствует действительности.

"Разведывательное сообщество США установило, что китайский шпионаж с Кубы был постоянным делом и не является новым событием", — сказал представитель администрации.

Он добавил, что Пекин в последнее время рассматривает возможность расширения инфраструктуры логистики, базирования и сбора информации в рамках попыток Народно-освободительной армии (НОАК) расширить свое влияние. С этой целью на Кубе китайцы провели модернизацию своей шпионской работы в 2019 году.

Комментарии кубинской стороны

Между тем официальные лица Кубы опровергают опубликованные данные. Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио в своем Twitter написал, что информация такого рода является клеветнической и не имеет никаких доказательств.

"Продолжаются клеветнические домыслы, явно распространяемые некоторыми СМИ с целью причинить вред и вызвать тревогу без соблюдения минимальных стандартов общения и без предоставления данных или доказательств, подтверждающих то, что они распространяют", — написал кубинский чиновник.

Ранее сообщалось, что по данным американской разведки Китай рассматривает силовой вариант по решению "тайваньского вопроса". По словам директора национальной разведки США Эврила Хейнса, Пекин пока предпочитает мирное воссоединение с Тайванем, вместе с тем готовит вооруженные силы к захвату острова.