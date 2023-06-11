Видно густой черный дым: в РФ горит крупнейший завод по производству сельхозтехники (видео)

По данным росСМИ, на территории предприятия "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону загорелись шины. Всего огонь распространился на площади в 80 кв. метров, а пожару был присвоен второй ранг.

На территории крупнейшего в России завода по производству сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш" 11 июня вспыхнул пожар. Как сообщило агентство ТАСС, возгорание произошло на территории ростовского предприятия на площади 80 кв. метров.

Информация о начале пожара поступила в 12:00. По предварительным данным, на заводе загорелись покрышки. В пользу такой версии говорит то, что на опубликованных кадрах можно заметить столбы густого черного дыма.

Некоторые российские каналы сообщают, что пожару на заводе "Ростсельмаш" присвоен 2-ой ранг, однако существует опасность распространения огня и увеличения площади возгорания. На момент публикации сведений о жертвах и пострадавших нет.

Позже появилась информация, что усилиями сотрудников МЧС открытый огонь был потушен, а спустя 13 минут с пожаром справились полностью.

"В управлении МЧС добавили, что в тушении задействованы 36 человек и 11 спецмашин", — написали корреспонденты, отметив, что пресс-служба предприятия не ответила на запрос и не прокомментировала событие.

Напомним, 9 июня на центральном железнодорожном вокзале в городе Уфа (Россия) вспыхнул масштабный пожар. По данным российских каналов, вблизи станции произошло возгорание емкостей с ГСМ. Пожару был присвоен повышенный третий ранг.

В Алтайском крае РФ 5 июня загорелась подстанция в результате чего без электричества и воды осталось несколько населенных пунктов в районе населенного пункта Смазнево. По предварительным данным перед пожаром на подстанции произошел взрыв трансформатора.