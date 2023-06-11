На борту были 29 человек: в Египте яхту охватил масштабный пожар (видео)

Люди спасались от огня, прыгая за борт. Троих британских туристов разыскивают спасатели.

В Красном море в Эльфинстоне (Египет) вспыхнула яхта для дайвинга "Hurricane", на борту которой находились 29 человек. В панике люди прыгали в воду, и спасатели заявили, что трое британских туристов пропали без вести. По информации Daily Mail, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Как сообщают СМИ, огонь вспыхнул в машинном отделении из-за замыкания электрической цепи.

По слухам, это был один из туров морского флота Tornado, который предлагает "роскошные сафари на Красном море" всего за 1500 фунтов стерлингов за поездку.

"Мы поддерживаем связь с местными властями после инцидента на борту дайв-бота возле Марса-Алама и поддерживаем причастных к нему британских граждан", – заявил журналистам представитель министерства иностранных дел Египта.

Сейчас следственные органы изучают все обстоятельства инцидента.

Местные власти сообщают, что экипаж и пассажиры были спасены судном под названием "Blue" и возвращены в центр Марса-Алама. Поиски пропавших туристов продолжаются.

Любитель дайвинга, который в мае был на том же судне, Hurricane, сказал, что у лодки были проблемы, и никто не удивился тому, что произошло возгорание.

"У нас были повторяющиеся проблемы с 1 по 8 мая. На борту не было нитрокса ( это название газовых смесей для подводных погружений, содержащих кислорода больше, чем в обычном воздухе, – прим. ред). У них должно было быть это, но они никогда не говорили нам. Туалеты и душевые не работали должным образом. Была проблема под палубой. Они что-то откачивали, но это попадало в мой унитаз. Экипаж очень усердно работает – им мало платят, – но судно знавало и лучшие времена. Я был в шестой каюте на носу, поэтому мне бы не хотелось, чтобы шестая была в носовой части, и я бы не хотел оттуда выбираться. Никто из нас не удивлен, что возгорание произошло", – рассказал таблоиду один из тех, кто в свое время плавал на яхте.

Представитель морского флота Tornado, которому принадлежит лодка, сказал, что яхту вернули на пристань "под надзором властей".

На курортах Египта на Красном море расположены одни из самых известных пляжных направлений страны, и они пользуются популярностью у европейских отдыхающих. Он укрепил свою репутацию места для дайвинга благодаря легкому доступу к коралловым рифам с берега и местам для дайвинга, предлагающим разнообразную морскую жизнь.

Ранее Фокус писал, что стюардесса рассказала, почему никогда в жизни не стала бы работать на яхте стоимостью $797 млн.