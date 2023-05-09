Стюардесса рассказала, почему никогда не стала бы работать на российской яхте за $797 млн

Яхта Dilbar очень известна, поскольку является шестой по величине яхтой в мире. На борту корабля находится 96 членов экипажа, а ее стоимость составляет почти 800 миллионов долларов.

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Стюардесса яхты рассказала о некоторых самых странных предметах на борту роскошного судна, а также о причине, по которой она никогда не будет работать на одном из самых известных кораблей. Об этом пишет Daily Express.

Бортпроводница, пожелавшая остаться неизвестной, поделилась некоторыми интересными фактами о роскошных яхтах.

"Номер один — это то, что я работала на яхтах, где у нас было более 20 телевизоров. Из них примерно 10 или 15 должны быть включены все время. Каждое утро я должна пройтись по всем комнатам с телевизором и выбрать разные каналы для каждой", — рассказала девушка.

Некоторые телевизоры, были размещены в самых странных местах, например, в ванной комнате, чтобы люди могли смотреть их, пока ходят в туалет или "буквально в бассейне".

Еще один интересный факт о работе и жизни на яхте это то, что на борту почти всегда повсюду есть мини-холодильники.

"Наша работа — следить за тем, чтобы они всегда были полны и наполнены любимой едой и напитками владельца", — добавила стюардесса.

На борту корабля находится 96 членов экипажа Фото: Daily Express

Кроме этого никто не может подняться на борт в своей обычной обуви. У команды есть специальная сменная, которую они могут носить только на яхте. Это делается для того, чтобы не повредить палубу.

Стюардесса также заявила, что никогда бы не стала работать на одной из самых известных суперяхт в мире, и объяснила почему.

"Она огромная и очень впечатляющая", — говорит девушка.

Яхта Dilbar очень известна, поскольку является шестой по величине яхтой в мире. На борту корабля находится 96 членов экипажа, а ее стоимость составляет почти 800 миллионов долларов.

На российском судне более 1 000 подушек украшающих каюты Фото: Daily Express

"Каждый год владельцы тратят 8 миллионов долларов только на техническое обслуживание. На яхте могут разместиться до 40 гостей, так что ее вместимость составляет около 120 человек, и она принадлежит русской семье. Эта не та яхта где ты хочешь работать. Жить и работать с другими членами экипажа иногда бывает непросто, так как они проводят вместе буквально 24 часа в сутки 7 дней в неделю", — рассказала стюардесса.

Женщина отметила, что на российском судне более 1 000 подушек, украшающих каюты, и для стюардесс это огромная головная боль, особенно для тех, кто работает в прачечной.

Ранее Фокус писал, что мужчина спрятал скрытую камеру в туалете круизного лайнера. Более 150 человек, включая 40 несовершеннолетних, были замечены на записи с камеры обнаженными или частично обнаженными.

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