Стюардеса розповіла, чому ніколи не стала б працювати на російській яхті за $797 млн

Яхта Dilbar дуже відома, оскільки є шостою за величиною яхтою у світі. На борту корабля перебуває 96 членів екіпажу, а його вартість становить майже 800 мільйонів доларів.

Related video

Стюардеса яхти розповіла про деякі найдивніші предмети на борту розкішного судна, а також про причину, через яку вона ніколи не працюватиме на одному з найвідоміших кораблів. Про це пише Daily Express.

Бортпровідниця, яка забажала залишитися невідомою, поділилася деякими цікавими фактами про розкішні яхти.

"Номер один — це те, що я працювала на яхтах, де у нас було понад 20 телевізорів. З них приблизно 10 або 15 мають бути включені весь час. Щоранку я повинна пройтися всіма кімнатами з телевізорами й вибрати різні канали для кожної", — розповіла дівчина.

Деякі телевізори були розміщені в найдивніших місцях, наприклад, у ванній кімнаті, щоб люди могли дивитися їх, поки ходять до туалету або "буквально в басейні".

Ще один цікавий факт про роботу та життя на яхті це те, що на борту майже завжди скрізь є мініхолодильники.

"Наша робота — стежити за тим, щоб вони завжди були повні та наповнені улюбленою їжею та напоями власника", — додала стюардеса.

На борту корабля перебуває 96 членів екіпажу Фото: Daily Express

Крім цього ніхто не може піднятися на борт у своєму звичайному взутті. Команда має спеціальну змінну, яку вони можуть носити тільки на яхті. Це робиться для того, щоб не пошкодити палубу.

Стюардеса також заявила, що ніколи не стала б працювати на одній з найвідоміших суперяхт у світі, і пояснила чому.

"Вона величезна і дуже дивовижна", — каже дівчина.

Яхта Dilbar дуже відома, оскільки є шостою за величиною яхтою у світі. На борту корабля перебуває 96 членів екіпажу, а його вартість становить майже 800 мільйонів доларів.

На російському судні понад 1 000 подушок, що прикрашають каюти Фото: Daily Express

"Щороку власники витрачають 8 мільйонів доларів тільки на технічне обслуговування. На яхті можуть розміститися до 40 гостей, так що її місткість становить близько 120 осіб, і вона належить російській родині. Це не та яхта, де ти хочеш працювати. Жити й працювати з іншими членами екіпажу іноді буває непросто, оскільки вони проводять разом буквально 24 години на добу 7 днів на тиждень", — розповіла стюардеса.

Жінка зазначила, що на російському судні понад 1 000 подушок, що прикрашають каюти, і для стюардес це величезний головний біль, особливо для тих, хто працює в пральні.

Раніше Фокус писав, що чоловік сховав приховану камеру у туалеті круїзного лайнера. Понад 150 осіб, включаючи 40 неповнолітніх, було помічено на записи з камери оголеними або частково оголеними.

Також повідомлялося, що сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.