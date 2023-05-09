Попалися більше ніж 150 людей: чоловік сховав приховану камеру в туалеті круїзного лайнера

Джеремі Фроїас встановив приховану камеру в туалеті, яким могли користуватися як чоловіки, так і жінки. Понад 150 осіб, включаючи 40 неповнолітніх, було помічено на записі з камери оголеними або частково оголеними.

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Міністерство юстиції США нещодавно звинуватило Джеремі Фроїаса, який нібито встановив камеру в туалеті на борту круїзного лайнера Royal Caribbean і зняв 150 осіб, включаючи 40 неповнолітніх. Про це пише The Insider.

Чоловік піднявся на борт корабля компанії Royal Caribbean, що прямував у Сен-Мартен, Сан-Хуан та на Багами, до Маямі 29 квітня.

"30 квітня 2023 року, коли "Гармонія" знаходилася у міжнародних водах, Фроїас встановив приховану камеру з підключенням до Wi-Fi у громадському туалеті на кормі верхньої палуби корабля, між симулятором серфінгу "Flow Rider" та баром", — заявив спеціальний агент ФБР у кримінальній скарзі.

Згідно з судовими документами, цим туалетом могли скористатися як чоловіки, так і жінки.

Коли один із пасажирів повідомив, що в туалеті є прихована камера, охорона знайшла її та переглянула карту пам'яті micro SD, вставлену в камеру, на якій, як стверджується, було видно, як Фроїас налаштовує прилад та підключає його до свого телефону.

"На перших відеозаписах видно, як підозрюваний ховає камеру і регулює кут нахилу, так що вона фокусується на ділянці туалету. Фроїас також дістає з кишені свій Apple iPhone 14 Pro Max і, схоже, підключає телефон до пристрою за допомогою Wi-Fi", — йдеться у скарзі.

Туалетом могли користуватися як чоловіки, так і жінки Фото: The Insider

За твердженням Міністерства юстиції США, понад 150 осіб, включаючи 40 неповнолітніх, було помічено на записі з камери оголеними або частково оголеними, причому деяким із них було лише 4 або 5 років.

"Люди заходили у ванну кімнату, щоб сходити в туалет або переодягнутися. Камера Фроїаса знімала їх на різних стадіях роздягання, включаючи відео з оголеними геніталіями, сідницями та жіночими грудьми", — йдеться у судових документах.

Охорона круїзного судна допитала Фроїаса, і він нібито зізнався, що поклав камеру у ванну та знав, що її знайшли, бо не помітив її, коли пішов за нею через день, йдеться у судових документах.

Фроїас звинувачується у відеовуайєризмі та спробі зберігання матеріалів, пов'язаних з експлуатацією дітей. У понеділок, 8 травня, суддя відпустив його під заставу 25 000 доларів. Він не визнав себе винним.

Раніше Фокус писав, що сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.

Також повідомлялося, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.