Запрещено законом: городская рождественская елка все еще стоит в июне из-за голубя (фото)

Городской совет Беверли должен был убрать елку в январе, но в соответствии с Законом о дикой природе и сельской местности 1981 года запрещено брать или разрушать гнездо любой дикой птицы во время его использования или строительства.

В Великобритании в одном из городов Восточного Йоркшира до сих пор стоит рождественская елка — и не потому, что они пытаются сохранить праздничное настроение круглый год. Об этом пишет The Metro.

Рождественская елка в Беверли до сих пор стоит, потому что на ней живет лесной голубь.

Городской совет должен был убрать елку в январе, но в соответствии с Законом о дикой природе и сельской местности 1981 года запрещено брать, повреждать или разрушать гнездо любой дикой птицы во время его использования или строительства.

Это означает, что дерево нельзя убрать, пока голубь не решит покинуть свое жилье по собственной воле. На елке даже до сих пор висят гирлянды хотя и выключенные. Сотрудники совета не хотела беспокоить голубей, снимая их.

Спустя полгода после окончания праздничного периода елка "выглядит хуже некуда", ее зеленые иголки приобрели довольно непривлекательный коричневый оттенок.

Эксперты по дикой природе считают, что голубь окончательно "переедет" в июле Фото: Metro

Советник Денис Хили сказал, что они не хотят убирать птицу и будут ждать, пока голубь улетит.

"Работники совета пришли, чтобы убрать птицу в начале года, и ребята, которые ее нашли, сказали, что не стоит ее убирать, поэтому они этого и не сделали. У нас на дереве были гирлянды, и они до сих пор на нем. Однако свет не включали. Довольно много людей интересовались, почему дерево все еще там и почему его оставили. Нам пришлось повесить объявления, чтобы рассказать людям. Как "зеленый" совет, мы заботимся о биоразнообразии, природе и зеленых проблемах, мы бы не хотели убирать птицу. Но даже если бы мы это сделали, это было бы незаконно", — заявил Денис Хили.

Эксперты по дикой природе считают, что голубь окончательно "переедет" в июле, когда закончится сезон размножения.

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