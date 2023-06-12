"Приходят в мантиях": владелец "дома Гарри Поттера" жалуется на фанатов Хогвартса (фото)

Вымышленный волшебник жил на Прайвет-драй, со своими нелюбящими родственниками Дурслеями в выдуманном городке Литтл-Уингинг. Однако для съемок некоторых ранних сцен был использован настоящий дом, в котором сейчас живет семья.

В Великобритании владелец дома, пожелавший остаться неизвестным, который снимался в фильмах о Гарри Поттере, заявил что его семье надоело, что к его двери постоянно заявляются фанаты. Об этом пишет The Sun.

Вымышленный волшебник, как известно, жил на Прайвет-драйв, 4, со своими нелюбящими родственниками Дурслеями в выдуманном городке Литтл-Уингинг в Суррее. Однако для съемок некоторых ранних сцен был использован настоящий дом на тупике в Брэкнелле, Беркшир.

Фанаты франшизы каждый день стекаются к дому, чтобы сделать фотографии, но нынешний владелец, пожелавший остаться неизвестным, сказал изданию The Sun, что его семье надоело постоянное присутствие фанатов Хогвартса.

"У нас были люди, заливающиеся слезами. Это странно. Дети, вы понимаете. Но были и взрослые. Они одеваются иногда в полную экипировку и воссоздают сцены прямо на улице", — говорят они.

Владелец дома сказал, что они стараются быть любезными с фанатами Фото: w8media

Владелец сказал, что они стараются быть любезными с фанатами и даже переставили свою машину, чтобы незваные гости могли лучше рассмотреть дом, но некоторые из них заходят слишком далеко. Однажды один из поклонников даже пытался перелезть через забор.

Семья купившая дом рассказала, что они до сих пор не привыкли к полчищам фанатов, которые постоянно посещают их улицу даже ночью. Люди приезжают со всего мира, чтобы увидеть место съемки.

"Я не против. Гарри Поттер — это потрясающе. Я это понимаю. Но ты приходишь домой с работы, а они все стоят у тебя под окнами. Это просто безумие. Мы знали, какой дом мы покупаем, нам ничего не сказали. Они не сказали нам, что они здесь каждый день. Они постоянно приходят в мантиях", — сказал владелец дома.

Дом использовался только для съемок одного из фильмов франшизы Фото: Warner Bros.

Дом, пожалуй, наиболее известен сценами, в которых Гарри был вынужден спать в чулане под лестницей, в то время как его кузен Дадли Дурсли жил в просторной спальне и получал щедрые подарки от своих мамы и папы. Владелец дома сказал, что шкаф, который юный волшебник называл своим домом, все еще там, но используется для хранения пальто, пылесоса и гладильной доски, хотя они подумывают воссоздать знаменитый шкаф-спальню из фильмов.

Издание отмечает, что сам дом использовался только для съемок одного из фильмов франшизы, а для остальных серий вся улица была воссоздана в студии. Теперь поклонники Гарри Поттера могут посетить съемочную площадку на студии Warner Bros в Ливсдене, Хартфордшир, которая ежегодно принимает около 2 миллионов посетителей.

Что касается оригинального дома, то в 2016 году он был выставлен на продажу за £475 000, но владелец быстро удалил объявление. Соседний дом был куплен за невероятно высокую цену — 650 000 фунтов стерлингов.

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