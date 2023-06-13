"Сделал все, что обещал": Лукашенко рассказал, почему он "помиловал" Романа Протасевича

По словам политика, журналист признал свою вину в содеянном и "исправился". Лукашенко отдельно указал, что Протасевич не был на фронте и "не убивал никого".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что принял решение о помиловании главного редактора канала NEXTA Романа Протасевича, так как тот "сделал все, что обещал". Его слова цитирует белорусское агентство БелТА.

"Перед ним были поставлены условия. Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", — пояснил глава Белоруссии.

Политик также уточнил, что ситуация с Софьей Сапегой (девушка Романа Протасевича — ред.) была иной. Она является российской гражданкой, и ранее планировалось выдать ее российским правоохранительным органам еще до судебного процесса. Однако, по словам главы государства, процесс затянулся настолько, что стал невозможным. В то же время Лукашенко отметил, что поддерживалась связь с ее родителями.

"Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?" — заявил Лукашенко.

Протасевич был задержан после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался главный редактор канала NEXTA, которого задержали вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.

22 мая 2023 года белорусские власти помиловали экс-главреда медиа Nexta Романа Протасевича. Двух других подозреваемых, проходивших по этому делу — основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего редактора Яна Рудика — заочно осудили на 20 и 19 лет колонии соответственно.

После стало известно, что Софию Сапегу, гражданку РФ осужденную в Беларуси за разжигание социальной вражды и незаконный сбор информации о частной жизни, освободили по помилованию.